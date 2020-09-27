В Минске начались задержания до начала акции протеста

Фото: TUT.by

В Минске, где должна пройти очередная воскресная несогласованная акция протеста, сотрудники силовых ведомств начали задерживать людей. Об этом сообщает Tut.by.

Одного мужчину с букетом белых и красных цветов в руках задержали около закрытого ТЦ «Галерея». Позже около ТЦ задержали двух молодых людей, их увели в микроавтобус.

По данным издания, неизвестные в балаклавах задерживают людей на пересечении улиц Городской вал и Немига.

Информацию о задержаниях подтвердили и в минской милиции. «Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — рассказала ТАСС пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.