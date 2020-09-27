Минобороны Армении показало кадры уничтожения танков армии Азербайджана

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Утром 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов на границе. Президент Ильхам Алиев сообщил, что среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. И в Армении, и в Нагорном Карабахе объявили военное положение и начали всеобщую мобилизацию.

Карабахский конфликт между двумя странами продолжается с конца 1980-х годов. Спорный регион административно находится на территории Азербайджана, но проживают в нем преимущественно армяне. В 1991 году регион объявил о независимости, Азербайджан до 1994 года пытался завладеть им вооруженным путем. После этого Ереван и Баку договорились о прекращении огня. В июле 2020 года конфликт обострился, на границе начались боевые столкновения.