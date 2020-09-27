Минобороны Армении показало кадры уничтожения танков армии Азербайджана
Министерство обороны Армении опубликовало на своем сайте кадры уничтожения азербайджанской военной техники и живой силы противника после начала столкновений в районе Нагорного Карабаха.
На первой записи сначала показывают, как проезжает горящая машина радиолокационного подавления. После этого виден танк, из которого на несколько метров вверх вырываются языки пламени.
На втором видео запечатлены непосредственно моменты уничтожения танков. На третьей записи Минобороны показало кадры нанесения ударов по танкам. Рядом с ними видны несколько поврежденных боевых машин.