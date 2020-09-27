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Минобороны Армении показало кадры уничтожения танков армии Азербайджана

До этого в Ереване сообщали об уничтоженных вертолетах, танках и беспилотниках Азербайджане. В Баку информацию опровергли. Столкновения между военными двух стран возобновились утром 27 сентября

Видео: mil.am
Видео: mil.am
Video

Министерство обороны Армении опубликовало на своем сайте кадры уничтожения азербайджанской военной техники и живой силы противника после начала столкновений в районе Нагорного Карабаха.

На первой записи сначала показывают, как проезжает горящая машина радиолокационного подавления. После этого виден танк, из которого на несколько метров вверх вырываются языки пламени.

Видео: mil.am
Видео: mil.am

На втором видео запечатлены непосредственно моменты уничтожения танков. На третьей записи Минобороны показало кадры нанесения ударов по танкам. Рядом с ними видны несколько поврежденных боевых машин.

Видео: mil.am
Видео: mil.am

Утром 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов на границе. Президент Ильхам Алиев сообщил, что среди мирного населения есть погибшие и раненые.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. И в Армении, и в Нагорном Карабахе объявили военное положение и начали всеобщую мобилизацию.

Карабахский конфликт между двумя странами продолжается с конца 1980-х годов. Спорный регион административно находится на территории Азербайджана, но проживают в нем преимущественно армяне. В 1991 году регион объявил о независимости, Азербайджан до 1994 года пытался завладеть им вооруженным путем. После этого Ереван и Баку договорились о прекращении огня. В июле 2020 года конфликт обострился, на границе начались боевые столкновения.

Автор
Михаил Котляр
Азербайджан Армения боевые столкновения обстрелы
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