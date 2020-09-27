Полиция Кипра займется расследованием по «золотым» паспортам
Юридическая служба Кипра поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых золотых паспортов. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.
Соответствующее распоряжение поступило после того, как служба ознакомилась с докладом специального комитета правительства. Отчет касается исполнения программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год.
Комитет изучил 12 папок, в которых содержатся сведения о 42 человеках, по мнению следствия, входящих в «группу высокого риска». При расследовании выяснилось, что данные о 35 из них отвечают критериям, необходимым для предоставления кипрского гражданства. Еще семь человек получили паспорта под ложным предлогом или путем утаивания важной информации. Эти данные передали в Генпрокуратуру, которая примет решение о том, нужно ли начать процесс аннулирования гражданства.
Комитет рекомендовал лишить паспортов еще 12 человек, которых разыскивают власти стран. Имена фигурантов расследования в юридической службе не уточнили.