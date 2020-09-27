Полиция Кипра займется расследованием по «золотым» паспортам

Следственная комиссия изучила документы 42 обладателей «золотых» паспортов, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции, и пришла к выводу, что семеро добились этого под ложным предлогом или утаив важную информацию

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Юридическая служба Кипра поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых золотых паспортов. Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

Соответствующее распоряжение поступило после того, как служба ознакомилась с докладом специального комитета правительства. Отчет касается исполнения программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год.

Комитет изучил 12 папок, в которых содержатся сведения о 42 человеках, по мнению следствия, входящих в «группу высокого риска». При расследовании выяснилось, что данные о 35 из них отвечают критериям, необходимым для предоставления кипрского гражданства. Еще семь человек получили паспорта под ложным предлогом или путем утаивания важной информации. Эти данные передали в Генпрокуратуру, которая примет решение о том, нужно ли начать процесс аннулирования гражданства.

Комитет рекомендовал лишить паспортов еще 12 человек, которых разыскивают власти стран. Имена фигурантов расследования в юридической службе не уточнили.