Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что газетная публикация о выданных россиянам паспортах Кипра не является официальной информацией

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне, 6 августа, «Политис» сообщила, что среди россиян, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции, был и нынешний первый заместитель главы госкорпорации ВЭБ.РФ и член ее правления Михаил Кузовлев.

«Во-первых, далеко не все должности в госкорпорациях подпадают под ограничения. Второе — если я правильно понял, речь идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации газеты. Если не ошибаюсь, то эту информацию, перед тем как что-то говорить, надо проверять. Это же газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — заявил Песков.

В свою очередь, представитель Кузовлева сообщил РБК, что тот до прихода на работу в ВЭБ.РФ действительно имел гражданство Кипра.