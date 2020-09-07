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Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что газетная публикация о выданных россиянам паспортах Кипра не является официальной информацией
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне, 6 августа, «Политис» сообщила, что среди россиян, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции, был и нынешний первый заместитель главы госкорпорации ВЭБ.РФ и член ее правления Михаил Кузовлев.

«Во-первых, далеко не все должности в госкорпорациях подпадают под ограничения. Второе — если я правильно понял, речь идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации газеты. Если не ошибаюсь, то эту информацию, перед тем как что-то говорить, надо проверять. Это же газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — заявил Песков.

Кипрская газета назвала россиян с «золотыми» паспортами
Общество
Фото: Stringer / Reuters

В свою очередь, представитель Кузовлева сообщил РБК, что тот до прихода на работу в ВЭБ.РФ действительно имел гражданство Кипра.

«У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus). Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заверил собеседник РБК.

По данным «Политис», всего в 2008–2012 годах кипрское гражданство получил 141 россиянин, из которых 34 «входили в группу высокого риска». В публикации упоминались зампреды правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, глава совета дирекоров Evraz Александр Фролов, вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган и другие.

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В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров
Бизнес
Фото: Silvia Izquierdo / AP

В конце августа Al Jazeera раскрыла имена тех россиян, кто получил «золотые» паспорта Кипра в 2017–2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек без указания имен.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Кипр, ВЭБ
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Кипрская газета назвала россиян с «золотыми» паспортами
Общество
В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров
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