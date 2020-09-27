В Ереване сообщили о целенаправленном обстреле домов и школ Азербайджаном

В Минобороны заявили, что азербайджанские военные специально целяться по объектам гражданской инфраструктуры, из-за чего среди мирного населения уже есть жертвы и раненые

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Вооруженные силы Азербайджана целенаправленно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школы, в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она рассказала, что в результате обстрелов уже погибли двое гражданских: мать и ребенок. «Это получилось из-за того, что Азербайджан целенаправленно обстреливает гражданские инфраструктуры. И он нацеливается на школы, на гражданские поселения», — сообщила Степанян.

Она отметила, что Ереван еще два дня назад заявлял о скоплении азербайджанских сил на границе с Нагорно-Карабахской республикой (Арцах). «Были попытки обстрела столицы Арцаха Степанакерта. Министерство иностранных дел уже выступило с соответствующим заявлением, где строжайше осудило эту агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении республики Арцах», — добавила пресс-секретарь.

По ее словам, Нагорный Карабах и Армения предпримут решительные действия с применением всех доступных сил для обеспечения безопасности населения