В Ереване сообщили о целенаправленном обстреле домов и школ Азербайджаном
Вооруженные силы Азербайджана целенаправленно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школы, в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Она рассказала, что в результате обстрелов уже погибли двое гражданских: мать и ребенок. «Это получилось из-за того, что Азербайджан целенаправленно обстреливает гражданские инфраструктуры. И он нацеливается на школы, на гражданские поселения», — сообщила Степанян.
Она отметила, что Ереван еще два дня назад заявлял о скоплении азербайджанских сил на границе с Нагорно-Карабахской республикой (Арцах). «Были попытки обстрела столицы Арцаха Степанакерта. Министерство иностранных дел уже выступило с соответствующим заявлением, где строжайше осудило эту агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении республики Арцах», — добавила пресс-секретарь.
По ее словам, Нагорный Карабах и Армения предпримут решительные действия с применением всех доступных сил для обеспечения безопасности населения