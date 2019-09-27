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Минск с трибуны ООН предложил отказаться от РСМД
Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил глава белорусского МИДа. Ранее Путин предложил странам НАТО поддержать мораторий на развертывание ракет
Владимир Макей (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС )

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности. Видеозапись его выступления размещена на YouTube-канале ООН.

По его словам, после прекращения в августе действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возникла угроза применения «ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе».

«Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе», — сказал Макей. По его словам, Минск предлагает как можно скорее начать работу по подготовке проекта декларации. Макей также призвал страны по обе стороны Атлантического океана поддержать Белоруссию в этом начинании.

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Он также указал, что «ясное и твердое обязательство» стран по неразмещению ракет, а также отказ от их производства должны стать ключевым элементом этого документа.

США вышли из договора о РСМД в начале августа. В середине месяца Пентагон провел первое официальное испытание крылатой ракеты. После этого российский президент Владимир Путин попросил правительство оценить уровень угрозы безопасности России и принять меры по подготовке «симметричного ответа».

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25 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Путин отправил послание странам НАТО, в котором предложил выступить в пользу моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного объявленного Россией. Президент напомнил, что Москва уже объявила о решении не размещать ракеты в Европе и других регионах, пока от этого будет воздерживаться Вашингтон.

Представитель НАТО Оана Лугнеску заявила, что альянс получил предложение Путина. При этом она указала, что инициатива не заслуживает доверия, поскольку «игнорирует реальность». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва пока не встретила понимания.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Белоруссия, РСМД, ракеты
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