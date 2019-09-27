Минск с трибуны ООН предложил отказаться от РСМД

Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил глава белорусского МИДа. Ранее Путин предложил странам НАТО поддержать мораторий на развертывание ракет

Владимир Макей (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС )

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности. Видеозапись его выступления размещена на YouTube-канале ООН.

По его словам, после прекращения в августе действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возникла угроза применения «ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе».

«Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе», — сказал Макей. По его словам, Минск предлагает как можно скорее начать работу по подготовке проекта декларации. Макей также призвал страны по обе стороны Атлантического океана поддержать Белоруссию в этом начинании.

Он также указал, что «ясное и твердое обязательство» стран по неразмещению ракет, а также отказ от их производства должны стать ключевым элементом этого документа.