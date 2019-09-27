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NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя
По данным газеты, сотрудник спецслужб работал в Белом доме лишь некоторое время, а после вернулся на работу в ЦРУ. Напрямую разговор Трампа и Зеленского он не слышал, так как не работал в группе, обрабатывающей переговоры лидеров
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

По их данным, ранее этот человек на некоторое время был переведен на работу в Белый дом, однако впоследствии вернулся в ЦРУ. Газета указывает, что компетентность сотрудника спецслужб, скорее всего, укрепит уверенность чиновников в содержании его жалобы, и подавит утверждения, что он мог неправильно понять то, что узнал по поводу разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Напрямую беседу двух президентов разведчик не слышал, отмечает издание.

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Источники также сказали, что указанный сотрудник ЦРУ не работал в коммуникационной группе, которая обрабатывает переговоры президента с иностранными лидерами. В жалобе разведчика говорится, что он узнал содержание переговоров Трампа в ходе выполнения «официальных межведомственных дел».

Адвокаты сотрудника спецслужб отказались подтвердить изданию, что он работает на ЦРУ, а также предупредили, что публикация данных о нем может быть опасной. Его адвокат Эндрю Бакай отметил, что разглашение идентифицирующих данных может нанести вред информатору, а также напомнил, что он имеет право на анонимность. ЦРУ не ответило на вопросы газеты.

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Ранее комитет палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы на действия Трампа. Часть документа осталась засекреченной. В жалобе сотрудник спецслужб пишет, что в ходе своих служебных обязанностей он узнал об использовании Трампом своих полномочий для того, чтобы «добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года». Автор документа также указал, что глава государства оказал давление на другое государство «с целью проведения расследования в отношении одного из главных политических соперников президента».

О жалобе разведчика ранее в сентябре сообщили американские СМИ. Позднее выяснилось, что речь идет о разговоре Трампа с Зеленским, также сообщалось, что лидер США в ходе разговора оказывал давление на украинского коллегу и требовал начать расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать одним из главных соперников Трампа на выборах. Палата представителей конгресса США решила запустить процедуру импичмента президента.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Она свидетельствует, что президент США действительно просил изучить ситуацию с Хантером Байденом, бывшим членом совета директоров украинской частной нефтегазовой компании. Зеленский в ответ пообещал, что вопросом займется новый генпрокурор Украины.

Автор: Юлия Выродова
Теги: ЦРУ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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