NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя

По данным газеты, сотрудник спецслужб работал в Белом доме лишь некоторое время, а после вернулся на работу в ЦРУ. Напрямую разговор Трампа и Зеленского он не слышал, так как не работал в группе, обрабатывающей переговоры лидеров

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

По их данным, ранее этот человек на некоторое время был переведен на работу в Белый дом, однако впоследствии вернулся в ЦРУ. Газета указывает, что компетентность сотрудника спецслужб, скорее всего, укрепит уверенность чиновников в содержании его жалобы, и подавит утверждения, что он мог неправильно понять то, что узнал по поводу разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Напрямую беседу двух президентов разведчик не слышал, отмечает издание.

Источники также сказали, что указанный сотрудник ЦРУ не работал в коммуникационной группе, которая обрабатывает переговоры президента с иностранными лидерами. В жалобе разведчика говорится, что он узнал содержание переговоров Трампа в ходе выполнения «официальных межведомственных дел».

Адвокаты сотрудника спецслужб отказались подтвердить изданию, что он работает на ЦРУ, а также предупредили, что публикация данных о нем может быть опасной. Его адвокат Эндрю Бакай отметил, что разглашение идентифицирующих данных может нанести вред информатору, а также напомнил, что он имеет право на анонимность. ЦРУ не ответило на вопросы газеты.