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Госдума одобрила пенсионную реформу в окончательном чтении
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Госдума одобрила пенсионную реформу в окончательном чтении
Пенсионная реформа, 13:14
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Госдума одобрила пенсионную реформу в окончательном чтении
Госдума в третьем чтении поддержала законопроект о пенсионной реформе — с учетом поправок, предложенных президентом. Теперь поправки рассмотрит Совет Федерации
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении проект пенсионной реформы. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

Накануне, 26 сентября, депутаты поддержали реформу во втором чтении — с учетом поправок о смягчении ряда параметров, предложенных Владимиром Путиным. Среди основных президентских поправок — снижение предложенного правительством возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. Таким образом, после завершения реформы пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен на пять лет.

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Рассмотрение пакета изменений в пенсионное законодательство планируется на заседании Совета Федерации 3 октября, сказали РБК в пресс-службе палаты. Источник в комитете Совфеда по регламенту уточнил, что до того проект обсудят на совете палаты, который предваряет пленарное заседание. Он должен состояться во вторник, 2 октября.

Переходный период, во время которого постепенно будет отодвигаться время выхода на пенсию, продлится десять лет, до 2028 года. До этого времени пенсионные льготы будут сохранены в границах прежнего пенсионного возраста.

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Кроме того, президент предложил предоставить многодетным матерям право досрочного выхода на пенсию, а тем, кто должен был выйти на пенсию в 2020 и 2019 годах — право выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Закон также предусматривает введение понятия «предпенсионный возраст», который наступает за пять лет до выхода на пенсию. Для предпенсионеров предусмотрены повышенные пособия по безработице (11280 руб.). А за необоснованный отказ в принятии на работу и за увольнение сотрудников в этом возрасте работодателям грозят штрафы и обязательные работы — соответствующие поправки в Уголовный кодекс одобрила 25 сентября Госдума. Кроме того, уменьшен рабочий стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (до 37 лет стажа для женщин и до 42 лет — для мужчин).

Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе состоялось 19 июля. Против повышения пенсионного возраста выступали оппозиционные фракции — «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, но большинством депутатов партии «Единая Россия» проект был одобрен.

После этого в ряде российских городов состоялись акции протеста. Их проводили как не поддержавшие закон партии, так и сторонники оппозиционера Алексея Навального. Социологи ФОМ и ВЦИОМ отмечали падение рейтингов президента и премьер-министра.

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В конце августа Владимир Путин обратился к россиянам в телеэфире, предложив смягчить параметры реформы. Ко второму чтению в законопроект внесли всего 284 правки, следует из сводной таблицы, опубликованной на сайте Госдумы. Все поправки президента 26 сентября были одобрены депутатами единогласно. За проголосовали 385 депутатов, противников и воздержавшихся не было.

Авторы: Наталья Демченко, Евгения Кузнецова.
Теги: пенсионная реформа , Госдума
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