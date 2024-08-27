Кибовский попросил Бастрыкина помочь ему с отправкой в зону спецоперации

Кибовский начал ходатайствовать об отправке в зону военных действий сразу после ареста по делу о взятках, но не получил ответа. Теперь он обратился к Бастрыкину, заявив, что в СИЗО «совершенно бесполезен для родины»

Александр Кибовский (Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС)

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по делу о взятках и покушении на мошенничество, попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина помочь ему с отправкой в зону военных действий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Юлию Потапову.

В своем обращении экс-чиновник написал, что служил в армии, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а с начала военного конфликта России и Украины в 2022 году не раз был в Донбассе. По мнению Кибовского, находясь под арестом, он будет «совершенно бесполезен для родины и как управленец, и как ученый», в то же время в зону боев из СИЗО отправляются другие люди. «Полагаю, что я не меньше их заслуживаю такой возможности, тем более сейчас, когда враг топчет Курскую землю!» — цитирует его издание.

В обращении к Бастрыкину Кибовский пообещал, что «стыдно за него не будет» и экс-чиновник осознает, что его отправка на передовую может быть «дорогой в один конец».

Кибовский еще на заседании суда 17 июля, который рассматривал решение о его аресте, заявил, что «с самого начала решил, что пойдет на СВО». По словам адвоката экс-чиновника Юлии Потаповой, первое ходатайство ее подзащитный подал на имя начальника СИЗО № 7 в Капотне, где проходил двухнедельный карантин. Аналогичные обращения он написал после распределения в «Матросскую тишину», а также в Единый пункт отбора на контрактную службу и в ГСУ СКР по Москве, но ответа пока не получил.

В случае одобрения ходатайства и заключения контракта уголовное преследование приостанавливается, а полностью прекращается после награждения госнаградой, завершения военных действий на Украине или «утраты жизни или здоровья».

Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и один эпизод покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). В Следственном комитете считают, что экс-чиновник вместе с сообщниками помогал коммерческим организациям получать госконтракты. Следствие оценило общий размер полученных взяток за выгодные условия по тендерам в 100 млн руб. Подсудимый не признал вину и заявил, что его оговорили.