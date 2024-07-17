Экс-глава департамента культуры Москвы не признал вину по делу о взятках
Бывший глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, которого подозревают в получении взяток на сумму 100 млн руб., не признал вину на допросе, передает «Интерфакс».
«Кибовский не признал вину и дал показания, противоречащие материалам уголовного дела», — сказал во время слушания следователь.
О задержании бывшего московского министра ранее днем сообщили источники РБК. Один из собеседников уточнил, что в его квартире прошел обыск.
По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям получать госконтракты. Ему вменяют восемь эпизодов коррупции (ч. 6 ст. 290 УК), а также покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159). Максимальное наказание только по первой статье — 15 лет лишения свободы.
Кибовский начал работу в правительстве Москвы в 2010 году, в 2015–2023 годах возглавлял департамент культуры столицы. В октябре 2023 года его назначили советником аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми регионами. Он имеет звание заслуженного деятеля искусств России, а также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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