Экс-глава департамента культуры Москвы не признал вину по делу о взятках

Александр Кибовский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, которого подозревают в получении взяток на сумму 100 млн руб., не признал вину на допросе, передает «Интерфакс».

«Кибовский не признал вину и дал показания, противоречащие материалам уголовного дела», — сказал во время слушания следователь.

О задержании бывшего московского министра ранее днем сообщили источники РБК. Один из собеседников уточнил, что в его квартире прошел обыск.

По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям получать госконтракты. Ему вменяют восемь эпизодов коррупции (ч. 6 ст. 290 УК), а также покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159). Максимальное наказание только по первой статье — 15 лет лишения свободы.