Арестованный экс-глава депкульта заявил о желании поехать в зону боев

Кибовский на суде заявил, что «с самого начала решил, что пойдет на СВО», передает «МК». Ему вменяют покушение на мошенничество, а также взятки, следствие оценило их сумму более чем в ₽100 млн. Кибовский вину не признал

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный накануне по делу о взятках, заявил о желании отправиться в зону военной операции. Об этом он сообщил на заседании суда, где решался вопрос об избрании ему меры пресечения, передает «МК».

Как сообщает издание, Кибовский в суде заявил, что «с самого начала решил, что пойдет на СВО».

«Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — сказал бывший чиновник.

О задержании Кибовского накануне сообщили источники РБК. В этот же день экс-чиновнику предъявили обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК). Вечером суд арестовал его на два месяца — до 16 сентября. Адвокат Юлия Потапова просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

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По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям получать госконтракты. «При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы», — сообщил Следственный комитет. «Предварительно общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн руб.», — заявило следствие. Кибовский вину не признал.

Как отмечает «МК», во время судебного заседания было заявлено, что в деле Кибовского есть несколько других фигурантов.

Кибовский проработал в структурах государственной власти более 20 лет. В 2001-2004 годах он работал в Минкультуры, а в 2006-2008 годах — в правительстве России (был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования). В июне 2008 года возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда в 2010 году перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.

Кибовский — действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, заслуженный деятель искусств России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.