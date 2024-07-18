 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Арестованный экс-глава депкульта заявил о желании поехать в зону боев

Арестованный экс-глава депкульта Кибовский заявил о желании поехать в зону боев
Сюжет
Военная операция на Украине
Кибовский на суде заявил, что «с самого начала решил, что пойдет на СВО», передает «МК». Ему вменяют покушение на мошенничество, а также взятки, следствие оценило их сумму более чем в ₽100 млн. Кибовский вину не признал

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный накануне по делу о взятках, заявил о желании отправиться в зону военной операции. Об этом он сообщил на заседании суда, где решался вопрос об избрании ему меры пресечения, передает «МК».

Как сообщает издание, Кибовский в суде заявил, что «с самого начала решил, что пойдет на СВО».

«Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — сказал бывший чиновник.

Экс-главу департамента культуры арестовали по делу о взятках на ₽100 млн
Политика
Александр Кибовский

О задержании Кибовского накануне сообщили источники РБК. В этот же день экс-чиновнику предъявили обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК). Вечером суд арестовал его на два месяца — до 16 сентября. Адвокат Юлия Потапова просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Арестованный экс-глава депкульта заявил о желании поехать в зону боев
Video

По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям получать госконтракты. «При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы», — сообщил Следственный комитет. «Предварительно общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн руб.», — заявило следствие. Кибовский вину не признал.

Как отмечает «МК», во время судебного заседания было заявлено, что в деле Кибовского есть несколько других фигурантов.

Кибовский проработал в структурах государственной власти более 20 лет. В 2001-2004 годах он работал в Минкультуры, а в 2006-2008 годах — в правительстве России (был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования). В июне 2008 года возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда в 2010 году перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.

Кибовский — действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, заслуженный деятель искусств России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Кибовский Военная операция на Украине Украина арест уголовное дело взятки коррупция
Материалы по теме
Экс-главу департамента культуры арестовали по делу о взятках на ₽100 млн
Политика
Экс-глава департамента культуры Москвы не признал вину по делу о взятках
Общество
В деле экс-главы депкульта Москвы появились взятки на более ₽100 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Шольц призвал вернуться к разговору о контроле над вооружениями Политика, 03:55
ТАСС сообщил об отказе экс-замминистра Иванова от сделки со следствием Политика, 03:15
Израиль заявил, что готов «за секунду» перенести боевые действия в Ливан Политика, 03:13
Арестованный экс-глава депкульта заявил о желании поехать в зону боев Политика, 02:41
Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву Политика, 02:32
Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины Политика, 02:12
В Китае при пожаре в торговом центре погибли 16 человек Общество, 02:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Полтавской области Украины произошел взрыв Политика, 01:33
Байден вновь заразился коронавирусом Политика, 01:29
Умер актер из сериалов «Возвращение Мухтара» и «Нюхач» Игорь Щербак Общество, 01:19
Yle рассказала о сотнях ждущих очереди на убежище россиян в Финляндии Политика, 01:17
В США россиянина приговорили к трем годам за контрабанду микроэлектроники Политика, 00:48
Дроны атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области Политика, 00:41
Лавров назвал остановку военной помощи Киеву условием окончания конфликта Политика, 00:22