Суд оставил экс-главу депкульта Москвы Кибовского под арестом
Во вторник, 6 августа, Московский городской суд не удовлетворил апелляцию защиты бывшего руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского на его арест по уголовному делу о взятках и покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили РБК в суде.
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал чиновника столичной мэрии 17 июля этого года. Его обвиняют в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).
В Следственном комитете уверены, что Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Злоумышленники помогали коммерческим организациям получать госконтракты. Следствие оценило общий размер полученных взяток за выгодные условия по тендерам в 100 млн руб. Сам подсудимый вину не признал и заявил, что его оговорили.
Ранее источники РБК сообщали, что при задержании в квартире экс-чиновника прошел обыск, во время которого силовики изъяли электронные носители.
Во время судебного заседания, где решался вопрос о избрании меры пресечения, Александр Кибовский сообщил, что отправится в зону военной операции. Он заявил, что «с самого начала решил, что пойдет на СВО».
В конце декабря прошлого года Замоскворецкий суд арестовал экс-советника Кибовского Сергея Балясникова, руководителя компании ООО «Евроком» Андрея Нероденкова, его зама Константина Яковлева и предпринимателя Андрея Галяева.
По версии следствия, подсудимые в период с марта 2023 года по ноябрь 2023 года обеспечили подконтрольной им компании ООО «Градиент» победу в аукционах на заключение десяти госконтрактов с депкультом на поставку оборудования, мебели и интерьера для ГБУК «Объединение культурных центров» на общую сумму 155 650 000 руб. по заведомо завышенной стоимости на сумму не менее 38 млн руб. для последующего вывода денег, составляющих разницу между стоимостью указанных госконтрактов и фактически поставленных товаров.
Александр Кибовский работал в столичной мэрии с ноября 2010 года. До 2015 года он руководил городским департаментом культурного наследия (Москомнаследие), а затем, по сентябрь 2023-го, возглавлял городской департамент культуры.
Кибовский родился в Москве в 1973 году. В 1995-м окончил РГГУ, а в 2009 году — МГУПИ (Московский государственный университет приборостроения и информатики). После обучения в РГГУ работал в музее-панораме «Бородинская битва».
В 2000–2001 годах прошел срочную службу в 1-м Центральном флотском экипаже (Москва) ВМФ, уволился в запас в звании сержанта, затем работал в комитете по культуре Москвы.
Свою карьеру Кибовский начинал в Министерстве культуры (в 2001–2004 годах работал в департаменте по сохранению культурных ценностей), в правительстве России (в 2006–2008 годах был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования). В июне 2008 года возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда в 2010 году перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.
Кибовский — действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, заслуженный деятель искусств России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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