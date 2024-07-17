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Экс-главу департамента культуры арестовали по делу о взятках на ₽100 млн

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 16 сентября бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского
Александр Кибовский
Александр Кибовский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В среду, 17 июля, Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 16 сентября бывшего главу департамента культуры Александра Кибовского, передает корреспондент РБК.

Ему предъявили обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ). Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Юлия Потапова просила избрать меру прсечения в виде домашнего ареста в квартире жены, расположенной в Климентовском переулке.

Экс-главу департамента культуры арестовали по делу о взятках на ₽100 млн
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По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям получать госконтракты. «При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы», — сообщил Следственный комитет. «Предварительно общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн руб.», — оценило следствие.

Силовики задержали экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского
Политика
Александр Кибовский

О задержании бывшего московского министра сообщили источники РБК. Один из них, близкий к следствию, уточнил, что в его квартире прошел обыск и были изъяты электронные носители. Также собеседник РБК сообщил, что следствие проверяет Кибовского на причастность к инкриминируемым ему деяниям.

Александр Кибовский работал в столичной мэрии с ноября 2010 года, где сначала он руководил городским департаментом культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023-го возглавлял городской департамент культуры.

Кибовский родился в Москве в 1973 году. В 1995-м окончил РГГУ, а в 2009 году — МГУПИ (Московский государственный университет приборостроения и информатики). После обучения в РГГУ работал в музее-панораме «Бородинская битва».

В 2000–2001 годах прошел срочную службу в 1-м Центральном флотском экипаже (Москва) ВМФ, уволился в запас в звании сержанта, затем работал в комитете по культуре Москвы.

За свою карьеру Кибовский поработал в Министерстве культуры (в 2001–2004 годах работал в департаменте по сохранению культурных ценностей), в правительстве России (в 2006–2008 годах был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования). В июне 2008 года возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда в 2010 году перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.

Кибовский — действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, заслуженный деятель искусств России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Александр Кибовский Замоскворецкий суд мошенничество взятка арест
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