Лавров счел спор об ударах западных ракет по Москве «игрой с огнем»
Дискуссии о применении британских ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, являются «игрой с огнем», заявил глава МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.
«Это шантаж, это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации. Но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается... Мы еще раз подтверждаем, что игра с огнем — а они, как дети малые, со спичками балуются — это очень опасная штука для взрослых дяденек и тетенек, которым доверено ядерное оружие той или иной западной страны», — сказал Лавров.
О том, что Украина стремится получить разрешение бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, полагая, что это приблизит переговоры с Россией, ранее писала The Guardian. Украинские чиновники в разговоре с изданием заявили, что «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Однако это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США, отмечает The Guardian.
Украина добивается разрешения использовать для ударов по объектам в Курской области не только британские Storm Shadow, но и американские ATACMS, с чем до сих пор не согласны в США. Удары британскими ракетами вглубь России Вашингтон пока также блокирует — согласование с ним в этом вопросе необходимо из-за того, что в Storm Shadow используются и компоненты американского производства.
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