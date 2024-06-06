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Военная операция на Украине ,  
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AP сообщило о применении Украиной американского оружия по России

AP: Украина применила американское оружие по территории России
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Военная операция на Украине
Агентство не приводит деталей об ударах. Байден ранее разрешил Киеву атаковать объекты на российской территории вблизи Харькова. Путин говорил, что эти действия говорят о вовлечении Запада в прямую войну с Россией
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинская армия уже применила американское оружие для нанесения ударов по российской территории, заявил Associated Press (AP) неназванный западный чиновник и сенатор Майкл Раундз, который не уточнил, откуда получил информацию.

В конце мая президент Джо Байден разрешил Киеву использовать поставленные Вашингтоном вооружения «в контрбатарейных целях в районе Харькова, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», сообщал Госдепартамент. При этом остался в силе запрет на применение дальнобойных ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разрешение использовать их оружие для атак по российской территории. Республиканец Раундз отметил, что согласен с решением Байдена-демократа на этот счет.

Еще до появления подтверждений того, что Киев получил разрешение Вашингтона, AFP со ссылкой на источники сообщало, что Украина несколько раз применяла западное вооружение по целям на территории России, в частности, в Краснодаре.

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Президент Владимир Путин 5 июня заявил, что удары по территории России при участии Запада означают его прямую войну с Москвой. Он назвал это «высшей степенью конфронтации». По словам Путина, Россия «оставляет за собой право действовать аналогичным образом».

Глава государства указал, что украинская сторона давно использует обычное оружие, но что касается дальнобойного, то там выбор цели — за Киевом, а решение, наносить ли удар, за поставщиками ракет, то есть западными странами. Путин предупредил, что на такие поставки Москва может ответить асимметрично.

«Почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — спросил он.

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