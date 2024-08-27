Медведев — о запасах оружия СССР: «Если бы его не было — то всё»

Ситуация с поставками оружия в армию не идеальна, но благополучна, сказал Медведев. По его мнению, если бы не было советского запаса — «то всё». Путин говорил о «трудовом прорыве» в ВПК и трехкратном росте поставок с 2022 года

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Россия после завершения активной части военной операции на Украине будет долго производить оружие в «очень значительных объемах», сравнимыми с теми, что были при СССР после 1945 года, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы до сих пор <…> используем тот самый запас. Если бы его не было — то всё», — сказал он (цитата по ТАСС). Говоря об активной части конфликта, политик выразил надежду на его скорое завершение.

Украине оружие поставляет весь мир, тогда как Россия находится «на самообеспечении», продолжил Медведев, но сейчас с поставками «в целом все благополучно». «Не идеально — потому что идеально не бывает, — но в целом благополучно», — заявил зампред Совбеза.

Он отметил, что когда военная операция началась в 2022 году, были тревожные настроения в связи с тем, что до этого в определенный период производство некоторых видов вооружений и техники значительно упало.

«Либо мы поставляли это за границу, либо не производили, исходя из того, что на нас никто не рыпнется — по понятным причинам, а нам это в настоящий момент не нужно. Но это в той жизни — а в этой жизни нужно», — пояснил Медведев.

К концу прошлого года поставки техники и вооружений в российскую армию по сравнению с 2022 годом выросли втрое, в 2024 эта динамика продолжится, рассказывал президент Владимир Путин. По его словам, оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв», некоторые работают в три смены, а снабжение армии улучшается.

В западных странах призывали не отставать от России в этом вопросе. «Россия перешла на военные рельсы в отношении оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — отмечал американский президент Джо Байден. Руководство НАТО признавало, что наращивание Россией военного производства произошло быстрее ожидаемого, тогда как страны альянса потратили больше времени, чем следовало.

В 2023 году в России произвели 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков, что стало отражением развития оборонного производства в России «со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной», писала Financial Times. В этом году, по мнению исследовательской фирмы Bain & Company, в России произведут около 4,5 млн снарядов, по сравнению с 1,3 млн в США и Евросоюзе.