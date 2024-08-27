Белоусов потребовал обеспечить военных оружием в Курске и Белгороде

Военные на приграничных территориях Белгородской и Курской областей должны быть обеспечены оружием и техникой, заявил Белоусов, обращаясь к Генштабу. Военные в Курске попросили БПЛА, средства связи, тепловизоры, квадроциклы

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной отслеживать вопросы обеспечения военных в Белгородской, Курской и Брянской областях оружием, обмундированием и техникой. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

«Особое внимание глава военного ведомства поручил обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами», — сообщили в Минобороны.

По словам Белоусова, нужно «не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах».

Сейчас совет занимается решением вопросов военных в Курской области, решения по всем приняты, доложил Белоусову начальник Национального центра управления обороной России Станислав Гаджимагомедов. По его словам, для военных в этой области решаются 18 вопросов, из них 8 — об обеспечении комплексами и приборами наблюдения и разведки, а 10 связаны с поставкой отдельных номенклатур средств поражения и другого имущества. Всего от оперативного штаба администрации Курской области поступило 39 вопросов.

От военных в Белгороде и Брянске в совет поступило по 8 проблемных вопросов — поставки квадрокоптеров, приборов ночного видения и тепловизоров, квадроциклов, средств связи, средств борьбы с беспилотниками, медицинского и другого имущества, заявили в Минобороны.

Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей был создан в середине августа через неделю после начала боев в Курской области между российскими военными и ВСУ. В него включили заместителей министра обороны, руководителей органов военного управления, представителей Генштаба и губернаторов Белгородской, Курской и Брянской областей. Совет планировали собирать не реже раза в неделю для повышения эффективности обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов». Он не должен подменять оперативное управление войсками, подчеркивали в Минобороны.

Неделей ранее этот совет решил 33 вопроса от Курской, Белгородской и Брянской областей по обеспечению группировки прикрытия госграницы. Просьбы касались обеспечения группировки прикрытия госграницы: материально-техническим, транспортным, военно-техническим, медицинским, инженерно-строительным, отметили в ведомстве. В частности, в группировку в Курской области поставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.