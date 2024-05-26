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Военная операция на Украине ,  
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SkyNews сообщил о трехкратном преимуществе России по снарядам

SkyNews: Россия производит снаряды в три раза быстрее западных партнеров Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия выпускает снаряды для артиллерии в среднем в три раза активнее и в четыре раза дешевле, чем страны НАТО, следует из общедоступной информации, изученной аналитиками. Путин отмечал, что ВПК достиг хорошего темпа производства
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские заводы в этом году выпустят около 4,5 млн артиллерийских снарядов по сравнению с производством примерно 1,3 млн аналогичных боеприпасов в США и европейских странах. Такие сведения содержатся в результатах исследования открытых данных, проведенном исследовательской фирмой Bain & Company, передает SkyNews.

Помимо трехкратного превосходства в производстве, российская сторона добилась более низкой стоимости боеприпасов, указывают аналитики. В среднем производимые НАТО снаряды калибра 155-мм стоят около $4 тыс. за штуку, хоть стоимость и разнится от страны к стране. В то же время, заявленная себестоимость снаряда российского производства составляет примерно $1 тыс. за 152-мм снаряд, который используют российские вооруженные силы.

Украинские служащие на передовой поделились с журналистом, что на один артиллерийский выстрел ВСУ приходится пять российских.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Корреспондент телеканала посетил тренировку украинских новобранцев, которые отрабатывали использование британской противотанковой ракеты N-LAW. Военнослужащие рассказали, что вынуждены имитировать стрельбу из-за нехватки ракет, и впервые по-настоящему применяют боеприпасы только в бою при наличии запасов.

В апреле журналист телеканала побывал на заводе компании Thales в Белфасте, где собирают ракеты N-LAW. SkyNews отметил, что рабочие смены ограничивались четырьмя днями в неделю по девять часов в день. В Thales Belfast пояснили, что вдвое нарастили производственные мощности с начала года и планируют увеличить еще.

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Фото:Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Российские оружейные заводы с начала полномасштабных боев увеличили производство снарядов в 14 раз, рассказывал президент Владимир Путин. «За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», — указал он. По оценке Путина, «это хороший темп, большой объем».

США активно наращивают выпуск боеприпасов. Пентагон намерен увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. до 100 тыс. к концу 2025 года.

Артиллерийские снаряды входят в каждый набор помощи Украине от США. В конце мая Вашингтон одобрил очередной набор на $275 млн. «Помощь из предыдущих пакетов уже доставлена на передовую, и мы доставим новый пакет как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать его для защиты своей территории», — говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

Российские власти требуют прекратить снабжать ВСУ.

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Украина боеприпасы артиллерийский снаряд артиллерия
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