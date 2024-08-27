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Задержание Павла Дурова ,  
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Медведев после задержания Дурова предложил Парижу арестовать Цукерберга

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Задержание Павла Дурова
На Facebook «много всякого мусора» и «преступной активности», так что Париж должен арестовать и Цукерберга, считает Медведев. Ситуация с Дуровым, по мнению Медведева, связана с политикой, хотя Макрон это отрицает
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Задержание Павла Дурова во Франции является политическим, Париж может таким же образом арестовать и Марка Цукерберга за «преступную активность» в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook. Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности, это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы, он должен регулировать», — заявил Медведев на встрече с кандидатами от «Единой России» — участниками военной операции (цитата по ТАСС).

Цукерберг признал случаи цензуры на Facebook из-за «давления» властей США
Технологии и медиа
Марк Цукерберг

Зампред Совбеза добавил, что задержание основателя Telegram является политическим, что бы ни говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Тот ранее заявил, что ситуация с Дуровым объясняется исключительно продолжающимся расследованием.

Цукерберг накануне заявил, что Meta подвергала цензуре контент на Facebook, связанный с COVID-19, из-за давления со стороны властей США. Решение, удалять ли контент, при этом принимала сама корпорация, заверил предприниматель, выразив сожаление, что платформа ранее откровенно не рассказала о ситуации. Цукерберг добавил, что теперь, пока соцсеть ждет проведения фактчекинга той или иной информации, распространение контента в Соединенных Штатах не ограничивается.

Медведев после задержания Дурова предложил Парижу арестовать Цукерберга
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Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка, которых позднее отпустили. Предположительно, спутницей Дурова была блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова.

Спустя двое суток прокуратура Парижа опубликовала заявление по поводу задержания предпринимателя. В нем говорится, что Дурова задержали в рамках расследования дела, которое содержит 12 обвинений против «неназванного лица». Среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др. Накануне срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят. Кремль заявил, что Москва готова помочь Дурову как российскому гражданину. Помимо паспорта России у основателя Telegram есть гражданства Франции и ОАЭ, карибского государства Сент-Китс и Невис.

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Павел Дуров Дмитрий Медведев Эмманюэль Макрон Франция Telegram Марк Цукерберг
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
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