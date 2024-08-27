Медведев после задержания Дурова предложил Парижу арестовать Цукерберга

На Facebook «много всякого мусора» и «преступной активности», так что Париж должен арестовать и Цукерберга, считает Медведев. Ситуация с Дуровым, по мнению Медведева, связана с политикой, хотя Макрон это отрицает

Марк Цукерберг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Задержание Павла Дурова во Франции является политическим, Париж может таким же образом арестовать и Марка Цукерберга за «преступную активность» в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook. Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности, это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы, он должен регулировать», — заявил Медведев на встрече с кандидатами от «Единой России» — участниками военной операции (цитата по ТАСС).

Зампред Совбеза добавил, что задержание основателя Telegram является политическим, что бы ни говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Тот ранее заявил, что ситуация с Дуровым объясняется исключительно продолжающимся расследованием.

Цукерберг накануне заявил, что Meta подвергала цензуре контент на Facebook, связанный с COVID-19, из-за давления со стороны властей США. Решение, удалять ли контент, при этом принимала сама корпорация, заверил предприниматель, выразив сожаление, что платформа ранее откровенно не рассказала о ситуации. Цукерберг добавил, что теперь, пока соцсеть ждет проведения фактчекинга той или иной информации, распространение контента в Соединенных Штатах не ограничивается.

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Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка, которых позднее отпустили. Предположительно, спутницей Дурова была блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова.

Спустя двое суток прокуратура Парижа опубликовала заявление по поводу задержания предпринимателя. В нем говорится, что Дурова задержали в рамках расследования дела, которое содержит 12 обвинений против «неназванного лица». Среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др. Накануне срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят. Кремль заявил, что Москва готова помочь Дурову как российскому гражданину. Помимо паспорта России у основателя Telegram есть гражданства Франции и ОАЭ, карибского государства Сент-Китс и Невис.