Зеленский назвал удар по энергообъектам одним из крупнейших

Бригады будут работать круглосуточно для восстановления подачи электроэнергии, пообещал Зеленский. Он рассказал о наличии погибших и раненых. Минобороны России отчиталось о массированном обстреле энергообъектов

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Удар по энергообъектам Украины 26 августа стал одним из самых масштабных с начала боевых действий, восстановительные работы ведутся по всей стране, заявил президент Владимир Зеленский.

«В энергетике большой ущерб. Но везде, где есть отключение электроэнергии, уже идет восстановление. Наши ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Мы восстановим электроснабжение», — написал он в телеграм-канале. Есть погибшие, десятки человек пострадали, добавил Зеленский.

Глава его аппарата Андрей Ермак пригрозил, что «желание уничтожить нашу энергетику обойдется россиянам и их инфраструктуре дорого».

Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве подчеркнули, что все цели поражены.

Воздушную тревогу этим утром объявили по всей Украине. О звуках взрывов сообщали в Киеве, Львове, Днепре, Кривом Роге и других крупных городах. Поезда дальнего следования остановились, в некоторых городах прекратили подачу электричества и воды. Очевидцы опубликовали видеозаписи повреждений, которые получила Киевская ГЭС, расположенная на северной окраине города.

В ночь на 26 августа несколько российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. По данным Минобороны, девять из них сбили над Саратовской областью, где дроны попали по жилым домам в Саратове и Энгельсе, четыре человека пострадали.