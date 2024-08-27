Зачем Гросси приехал на Курскую АЭС. Видео

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Курскую АЭС с визитом, он собирался «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» этого объекта. Кроме того, он планировал посетить школу и парк в городе для того, чтобы оценить, как живут люди в регионе. Как будет проходить визит Гросси — рассказал корреспондент РБК во включении из города Курчатов, где находится АЭС.