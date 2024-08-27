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Военная операция на Украине ,  
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Зачем Гросси приехал на Курскую АЭС. Видео

Кадры из города Курчатов, куда на Курскую АЭС приехал глава МАГАТЭ
Сюжет
Военная операция на Украине

Зачем Гросси приехал на Курскую АЭС. Видео
Video

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Курскую АЭС с визитом, он собирался «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» этого объекта. Кроме того, он планировал посетить школу и парк в городе для того, чтобы оценить, как живут люди в регионе. Как будет проходить визит Гросси — рассказал корреспондент РБК во включении из города Курчатов, где находится АЭС.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
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