Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия выражают обеспокоенность возможностью применения западного оружия для ударов Киева по российской территории, заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй на брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Тур представителя правительства КНР по странам глобального Юга продолжался с 28 июля по 8 августа, сообщает Xinhua. Ли обсудил с коллегами урегулирование конфликта на Украине и возможность мирных переговоров.

По словам спецпредставителя, четыре страны опасаются, что Запад изменит условия для использования своего оружия для атак на Россию

«Стороны обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия, которые позволят Украине наносить удары поставляемыми вооружениями по территории России», — заявил Ли.

Китай и страны глобального Юга считают виновными в затягивании боевых действий на украинской территории «определенные военно-промышленные комплексы», заявил Ли. Эти силы манипулируют конфликтом, подчеркнул спецпредставитель.

Челночная дипломатия — это одно из средств мирного урегулирования споров между странами путем серии переговоров с участием посредника — третьего государства — и на основе выдвинутых им условий.

Ранее по итогам поездки Ли Хуэй заявил, что вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине не должен решаться усилиями отдельных стран, а в этом контексте важны реальные действия. Ли подчеркнул, что прошедшая в июне в Швейцарии встреча по мирному урегулированию на Украине не смогла достичь пунктов, которые подразумевают равное участие всех сторон в переговорах. По словам спецпредставителя, Китай является наиболее решительным и активным игроком в плане содействия миру и переговорам.