США оценили миротворческие инициативы Моди по Украине

Байден поблагодарил Моди за мирные усилия и визиты в Польшу и на Украину

Байден поблагодарил Моди за визиты в Польшу и на Украину, а также за мирные усилия и гуманитарную поддержку последней. Моди заявлял о готовности внести личный вклад в достижение мира. Украину он посетил через месяц после России

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с индийским премьером Нарендрой Моди, недавно посетившим Варшаву и Киев, поблагодарил его за его мирные усилия и гуманитарную поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Президент поблагодарил премьер-министра за его исторические визиты в Польшу и на Украину, которые стали первыми визитами премьер-министра Индии за последние десятилетия, а также за его послание мира и постоянную гуманитарную поддержку Украины, включая ее энергетический сектор», — сказано в заявлении.

Байден и Моди подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН. Они подчеркнули приверженность совместной работе, в том числе через региональные объединения, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, в свою очередь, заявил, что Моди и Байден говорили «о перспективах продвижения вперед в соответствии с планом справедливого мира президента [Украины Владимира] Зеленского». Россия отвергает «формулу мира», предложенную Киевом.

Сам Моди сообщил в X, что обсудил с Байденом ситуацию на Украине и положение дел в Бангладеш. Он обратил внимание на «полную поддержку Индией скорейшего восстановления мира и стабильности» в этой республике.

Моди посетил Варшаву 22 августа. Оттуда он выехал на Украину на спецпоезде. Премьер прибыл в страну на следующий день, 23 августа, с однодневным визитом. Это был первый визит индийского премьера на Украину в истории, поездка состоялась спустя месяц после визита в Россию.

В Киеве Моди встретился с Зеленским и заявил ему о готовности лично внести вклад в урегулирование конфликта. По сведениям Bloomberg, индийский премьер согласился передавать послания между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. При этом быть посредником в дипломатическом урегулировании Индия не желает, агентство объяснило такую позицию зависимостью Нью-Дели от дешевых российских энергоресурсов и оружия.

В июле Киев, а после — Москву, последовательно посетил венгерский премьер Виктор Орбан. Там он провел переговоры с Зеленским и Путиным. Сам Орбан назвал свою поездку «мирной миссией». В ЕС резко раскритиковали визит венгерского премьера в Москву, Белый дом выразил обеспокоенность по этому поводу. В Киеве, в свою очередь, заявили, что поездка не была согласована с украинской стороной.