Bloomberg узнал о согласии Индии передавать послания Путина и Зеленского

Индийский премьер на днях встретится с Зеленским, месяц назад он общался с Путиным. Эта страна готова передавать сообщения, но посредником быть не хочет из-за нежелания терять доступ к недорогой российской нефти, выяснил Bloomberg

Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Индия согласилась передавать сообщения между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вместе с тем, добавили собеседники, индийский премьер Нарендра Моди не намерен становиться посредником в дипломатическом урегулировании. Как объясняет агентство, такая позиция отчасти объясняется зависимостью Индии от дешевых российских энергоресурсов и оружия, в связи чем индийские власти воздержались от критики Москвы.

Зеленскому важно встретиться с индийским премьером для обсуждения роли Индии в восстановлении мира, рассказали источники. Однако визит вряд ли станет площадкой для каких-либо важных заявлений, хотя планируется заключить несколько соглашений, например в сфере обороны и агропромышленности. Украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» обсуждает с индийской стороной совместный выпуск газовых турбин, используемых на военных кораблях, уточнили собеседники Bloomberg.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Моди скоро посетит Украину, анонсировал индийский МИД, не уточнив дату визита. Поездка состоится, скорее всего, 23 августа, сообщал ранее WION.

На Украине 23 августа празднуется День государственного флага, а 24 августа — День независимости.

В прошлом месяце Моди приезжал в Россию и встречался с Путиным. Комментируя боевые действия, он сказал на встрече с российским президентом, что «война не решение», а «бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир». Путин в ответ поблагодарил его, на этом открытая часть встречи закончилась.

Весной индийский МИД рассказывал, что Нью-Дели стала посредником для передачи сообщений по теме конфликта России и Украины. Однако из его заявления не следовало, что речь шла об опосредованном диалоге между Москвой и Киевом. «Мы страна, которая имела возможность очень откровенно и прямо говорить с русскими по этому [украинскому] вопросу, по его различным аспектам. Вы знаете, другие [страны] использовали нас для передачи сообщений», — сказал министр Субраманьям Джайшанкар.

«Моди не претендует на посреднические усилия», — отмечал Кремль.