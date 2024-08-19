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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о согласии Индии передавать послания Путина и Зеленского

Bloomberg: Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине
Индийский премьер на днях встретится с Зеленским, месяц назад он общался с Путиным. Эта страна готова передавать сообщения, но посредником быть не хочет из-за нежелания терять доступ к недорогой российской нефти, выяснил Bloomberg
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Индия согласилась передавать сообщения между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вместе с тем, добавили собеседники, индийский премьер Нарендра Моди не намерен становиться посредником в дипломатическом урегулировании. Как объясняет агентство, такая позиция отчасти объясняется зависимостью Индии от дешевых российских энергоресурсов и оружия, в связи чем индийские власти воздержались от критики Москвы.

Зеленскому важно встретиться с индийским премьером для обсуждения роли Индии в восстановлении мира, рассказали источники. Однако визит вряд ли станет площадкой для каких-либо важных заявлений, хотя планируется заключить несколько соглашений, например в сфере обороны и агропромышленности. Украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» обсуждает с индийской стороной совместный выпуск газовых турбин, используемых на военных кораблях, уточнили собеседники Bloomberg.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Моди скоро посетит Украину, анонсировал индийский МИД, не уточнив дату визита. Поездка состоится, скорее всего, 23 августа, сообщал ранее WION.

На Украине 23 августа празднуется День государственного флага, а 24 августа — День независимости.

В прошлом месяце Моди приезжал в Россию и встречался с Путиным. Комментируя боевые действия, он сказал на встрече с российским президентом, что «война не решение», а «бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир». Путин в ответ поблагодарил его, на этом открытая часть встречи закончилась.

Весной индийский МИД рассказывал, что Нью-Дели стала посредником для передачи сообщений по теме конфликта России и Украины. Однако из его заявления не следовало, что речь шла об опосредованном диалоге между Москвой и Киевом. «Мы страна, которая имела возможность очень откровенно и прямо говорить с русскими по этому [украинскому] вопросу, по его различным аспектам. Вы знаете, другие [страны] использовали нас для передачи сообщений», — сказал министр Субраманьям Джайшанкар.

«Моди не претендует на посреднические усилия», — отмечал Кремль.

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Индия Украина Владимир Путин Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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