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Военная операция на Украине ,  
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Власти Кривого Рога сообщили о погибших после удара

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Военная операция на Украине
Два человека погибли при ударе по Кривому Рогу, сообщили в районной администрации. Власти города заявили, что четырех пострадавших госпитализировали, под завалами могут находиться пять человек

В результате удара по Кривому Рогу Днепропетровской области погибли двое человек, заявил глава Криворожской районной администрации Евгений Ситниченко в телеграм-канале.

До этого глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил о погибшей в результате удара женщине. Четверых раненых госпитализировали, под завалами здания могут находится еще пять человек, рассказал он.

Ситниченко уточнил, что шесть человек, в том числе двое детей, обратились за психологической помощью.

В Днепропетровской области, как и в ряде других украинских регионов, звучат сигналы воздушной тревоги. Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил о работе ПВО «на подступах» к городу. «Суспiльне» сообщало о взрывах в Хмельницкой области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Утром 26 августа в Киеве, Кривом Роге и ряде других украинских городов прозвучали взрывы. На Украине остановились поезда дальнего следования, в некоторых городах отключилась подача света и воды. В частности, повреждения получила Киевская ГЭС. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о повреждении двух энергетических объектов, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.

Минобороны России затем отчиталось о массированном ударе по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что удар по энергообъектам Украины стал одним из самых масштабных с начала боевых действий. О том же заявил главком украинских ВВС Николай Олещук.

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