Киевская ГЭС получила повреждения при взрывах

Минобороны доложило об ударе по энергообъектам Украины. УНИАН опубликовало видео, из которых следует, что взрывы прогремели в машинном зале Киевской ГЭС

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Взрывами повреждена дамба Киевской ГЭС, сообщает УНИАН со ссылкой на видео с внутренней территории станции.

Агентство пишет, что, судя по кадрам, повреждения получил машинный зал.

«Страна» со ссылкой на очевидцев пишет, что проезд по дамбе перекрывали.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о повреждении двух энергетических объектов, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.

Киевская ГЭС находится в Вышгороде — северном пригороде столицы Украины. Станцию построили в 1964 году, ее мощность — 408,5 МВт. Оценивая теоретический сценарий разрушения дамбы Киевской ГЭС, глава городской военной администрации Сергей Попко напомнил, что Киевское водохранилище — самое высокое по течению из каскада шести водохранилищ на реке Днепр, объем которого приблизительно равен 3,7 куб км воды. «Объем — колоссальный. С точки зрения исключительно чистой физики, если убрать дамбу, то такая сверхмощная масса воды теоретически способна привести к катастрофическим последствиям не только для Киева, но и многих территорий вдоль русла Днепра», — пояснил он в интервью ТСН. По его словам, в «Укргидроэнерго» прорабатывали разные варианты развития событий, и даже если взрывы приведут к некотролируемой утечке воды, будет кратковременное подтопление некоторых территорий ниже плотины, но «эти зоны подтопления будут незначительными».

Этим утром воздушная тревога охватила всю территорию Украины, звуки взрывов слышали в Киеве, Днепре, Львове, Кривом Роге и других крупных городах. На Украине остановились поезда дальнего следования, в некоторых городах отключилась подача света и воды.

Минобороны России затем отчиталось о массированном обстреле энергетических объектов на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

В ночь на 26 августа 20 украинских дронов атаковали несколько российских регионов, сообщали в Минобороны. В Саратове и Энгельсе беспилотники попали в жилые дома, четыре человека пострадали, в том числе одна женщина госпитализирована.