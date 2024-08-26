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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине

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Военная операция на Украине
В Минобороны заявили, что все назначенные цели поражены. Власти Украины сообщали о повреждении инфраструктурных объектов в 15 областях и проблемах с энергоснабжением
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве указали, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием, отчиталось Минобороны.

«Все назначенные цели поражены», — заявили в ведомстве.

В ночь на 26 августа несколько российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. По данным Минобороны, девять из них сбили над Саратовской областью, где дроны попали по жилым домам в Саратове и Энгельсе, четыре человека пострадали.

Утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивицком, Виннице, Днепре, Хмельницком, Ивано-Франковской области, Львове. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура.

«Укрэнерго» применила экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы.

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