Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине
Российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве указали, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием, отчиталось Минобороны.
«Все назначенные цели поражены», — заявили в ведомстве.
В ночь на 26 августа несколько российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. По данным Минобороны, девять из них сбили над Саратовской областью, где дроны попали по жилым домам в Саратове и Энгельсе, четыре человека пострадали.
Утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивицком, Виннице, Днепре, Хмельницком, Ивано-Франковской области, Львове. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура.
«Укрэнерго» применила экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы.
Материал дополняется
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят