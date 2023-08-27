Politico узнала о рекордных пожертвованиях Трампу после его фото в тюрьме

Трамп, которого обвиняют во вмешательстве в выборы в Джорджии, прошел в этом штате через процедуру ареста, во время которой его сфотографировали. Мерч со снимком принес политику рекордные предвыборные пожертвования

Мерч с магшотом Дональда Трампа (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который 24 августа подвергся формальному аресту в тюрьме, на следующий день после этого собрал рекордную за сутки сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию — $4,18 млн, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми данными.

Штаб Трампа предоставил газете информацию, согласно которой всего после ареста кандидат собрал $7,1 млн. Сбор такого объема средств обеспечила продажа мерча с фото Трампа, сделанного во время ареста (такой снимок называется магшот). Его печатают на футболках, кепках, плакатах, наклейках и т. д. На них также нанесен слоган «Никогда не сдавайся». Цена товаров — от $12 до $34.

На снимке Трамп выглядит хмурым, чтобы казаться «вызывающим», это было сделано намеренно, говорили источники CNN из команды политика.

Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) и провел там около 20 минут под формальным арестом. Помимо фотографирования, он прошел через другие стандартные процедуры: сдал отпечатки пальцев, были установлены его вес (97,5 кг) и рост (190 см). В этом году Трамп уже подвергался формальным арестам, но его магшот был сделан и опубликован впервые. Политик заявил, что посещение тюрьмы вызвало у него «неприятное чувство».

В августе против экс-президента в четвертый раз за год были выдвинуты обвинения. В общей сложности его подозревают в:

подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг);

хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;

сговоре после президентских выборов 2020-го, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;

попытке отменить его поражение на тех же выборах в Джорджии (именно по этому обвинению Трамп оказался в тюрьме Фултона, он вышел на свободу под залог в $200 тыс.).

Трамп говорил, что все четыре обвинения против него «очень похожи в том смысле, что для них нет никакой основы».