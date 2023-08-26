Байден оценил тюремный снимок Трампа

Президент США Джо Байден в ответ на просьбу прокомментировать тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа назвал того «симпатичным парнем».

«Симпатичный парень, отличный парень», — сказал глава государства (цитата по Bloomberg) журналистам на озере Тахо в штате Невада. Как сообщал CNN, Байден отдыхает там вместе с семьей.

Президент США уточнил, что ранее видел фотографию Трампа по телевизору.

Власти штата Джорджия обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в регионе в 2020 году. Он не признал проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в Джорджии.

Экс-президент должен был сдаться властям до 25 августа, что он и сделал: 24 августа политик прибыл в тюрьму в Атланте, где был сделан его тюремный снимок. Трамп пробыл в учреждении в общей сложности около 20 минут и прошел стандартные процедуры. Он сдал отпечатки пальцев, сфотографировался и взвесился (97,5 кг), полицейские измерили его рост (1,9 м). После этого экс-президента отпустили под залог в $200 тыс.

Трамп стал первым официально арестованным президентом в истории США, свою вину он не признает. После публикации офисом шерифа округа Фултон фотографии Трампа, CNN сообщил со ссылкой на источники из его штаба, что Трамп решил не улыбаться на фото намеренно, чтобы выглядеть «вызывающе». Сам экс-президент сказал Fox News: «Они настояли на том, чтобы я сфотографировался, и я согласился. <...> Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого».

Сын Трампа Дональд Трамп-младший начал продажу мерча с тюремным фото отца после появления снимка. Он назвал серию «Свободу Трампу» (Free Trump). Всю прибыль с продаж, по словам Трампа-младшего, направят в правозащитный фонд «для борьбы с тиранией и безумием, которые мы наблюдаем перед собой».