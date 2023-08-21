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Суд над Трампом ,  
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Трамп договорился об освобождении под залог в $200 тыс.

Экс-президент США Трамп договорился об освобождении под залог в $200 тыс. в штате Джорджия
Сюжет
Суд над Трампом
Трамп договорился об освобождении под залог в $200 тыс. по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2020-го в штате Джорджия. Это уже четвертое дело против Трампа, он намерен участвовать в выборах в президенты в 2024-м
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп согласился на освобождение под залог в размере $200 тыс. и другие условия после того, как его адвокаты встретились с сотрудниками офиса окружного прокурора округа Фултон (штат Джорджия), где бывший глава государства должен был сегодня сдаться в тюрьму, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

О том, что Трамп может сдаться под арест в Фултонскую тюрьму на этой неделе, CNN передавал 19 августа со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.Телеканал также предполагал, что бывший президент может договориться об освобождении под залог.

Арест связан с обвинениями против бывшего президента по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия — Трамп отрицал свой проигрыш на них одержавшему победу Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате.

По делу проходят 18 человек. Их подозревают в сговоре с целью изменить итоги выборов. Также подсудимым предъявили обвинения в рэкете, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

В местной полиции заявляли, что все обвиняемые будут помещены в тюрьму Фултона под арест, они могут сдаться добровольно в любое время, так как «тюрьма работает круглосуточно». Крайний срок для них, чтобы явиться, — полдень 25 августа. В полиции отметили, что со всеми обвиняемыми, в том числе и с Трампом, будут обращаться, как с любыми другими задержанными, в том числе будут сделаны их фотографии.

Это уже четвертое обвинение против Трампа за этот год, его также подозревают:

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  • в сговоре, который в итоге привел к штурму Капитолия в январе 2021 года;
  • в хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;
  • в подлоге финансовой документации (компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни, например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг).

Трамп намерен участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. Он говорил, что все четыре обвинения против него «очень похожи в том смысле, что для них нет никакой основы». В его штабе называли обвинения против бывшего главы государства вмешательством в выборы.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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