Вучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газу
Сербия будет закупать у России газ по цене с расчетом нефтяной формулы в ближайшие три года. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет агентство Tanjug.
«Мы с Путиным очень хорошо поговорили. <...> Для нас самым важным вопросом является истечение газового соглашения 31 мая. Мы договорились об основных пунктах, которые очень благоприятны для Сербии», — сказал Вучич.
«Еще один важный элемент заключается в том, что формула, которую мы используем, останется прежней, поэтому цена будет очень выгодной для нашей страны», — добавил президент (цитата по N1). По этой формуле Сербия будет платить от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м газа.
По словам Вучича, в соглашении Москвы и Белграда речь идет о 2,2 млрд куб. м газа, но Сербии потребуются дополнительные поставки объемом 800 млн кубометров в связи с возросшим потреблением; позже страна договорится о цене на переговорах с «Газпромом».
Вучич добавил, что направил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру, чтобы «завтра или послезавтра» обсудить новые объемы газа. С учетом этих соглашений у Сербии «будет безопасная зима», считает он.
Президенты Сербии и России созвонились днем 29 мая. Путин заверил Вучича в том, что «Газпром» будет бесперебойно поставлять газ «Србиягазу». Они также обсудили укрепление стратегического партнерства между странами на основе «тесных связей народов».
Согласно предыдущему договору, Сербия получала 1 тыс. куб. м газа за $270. Эту цену сам Вучич называл невероятной. Страны договорились о стоимости осенью прошлого года.
В апреле на фоне западных санкций из-за российской военной операции на Украине и роста цен на газ Вучич допускал, что Сербия будет платить за него от $450 до $619 при подсчете по нефтяной формуле.