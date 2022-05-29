Вучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на финал Кубка России Спорт, 16:05
Bloomberg узнал о не дошедших до держателей выплат по евробондам России Экономика, 15:49
Эрдоган анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским 30 мая Политика, 15:42
Английская премьер-лига назвала лучший гол сезона Спорт, 15:42
До приезда скорой: как технологии сохранят жизнь человеку с инфарктом Партнерский проект, 15:36
«Россия 1» показала кадры с Путиным в больнице у раненных на Украине Политика, 15:31
Дворкович назвал победу в Кубке России хорошей компенсацией за еврокубки Спорт, 15:28
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО Политика, 15:15
Как и зачем «взрослеют» бренды — что ждет рынок для пожилых людей Pro, 15:14
Вучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газу Бизнес, 15:11
Эрдоган пообещал искоренять боевиков в Сирии и не исключил новой операции Политика, 15:04
Глава «Реала» после победы в ЛЧ заявил, что в клубе «уже забыли» о Мбаппе Спорт, 15:02
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 14:48
Федерация выступила против перевода России в низший дивизион ЧМ по хоккею Спорт, 14:39
Бизнес ,  
0 

Вучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газу

Россия и Сербия договорились об основных положениях нового соглашения на поставку газа в течение трех лет. При расчете по нефтяной формуле Белград будет платить от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м газа
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Сербия будет закупать у России газ по цене с расчетом нефтяной формулы в ближайшие три года. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет агентство Tanjug.

«Мы с Путиным очень хорошо поговорили. <...> Для нас самым важным вопросом является истечение газового соглашения 31 мая. Мы договорились об основных пунктах, которые очень благоприятны для Сербии», — сказал Вучич.

«Еще один важный элемент заключается в том, что формула, которую мы используем, останется прежней, поэтому цена будет очень выгодной для нашей страны», — добавил президент (цитата по N1). По этой формуле Сербия будет платить от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м газа.

Путин заверил Вучича в бесперебойных поставках газа в Сербию
Политика
Фото:Dirceu Portugal / Keystone Press Agency / Global Look Press

По словам Вучича, в соглашении Москвы и Белграда речь идет о 2,2 млрд куб. м газа, но Сербии потребуются дополнительные поставки объемом 800 млн кубометров в связи с возросшим потреблением; позже страна договорится о цене на переговорах с «Газпромом».

Вучич добавил, что направил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру, чтобы «завтра или послезавтра» обсудить новые объемы газа. С учетом этих соглашений у Сербии «будет безопасная зима», считает он.

Президенты Сербии и России созвонились днем 29 мая. Путин заверил Вучича в том, что «Газпром» будет бесперебойно поставлять газ «Србиягазу». Они также обсудили укрепление стратегического партнерства между странами на основе «тесных связей народов».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Helena Lopes / Pexels Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
Статьи
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Как и зачем «взрослеют» бренды — что ждет рынок для пожилых людей
Кейсы
Pro
Фото: Everton Vila / Unsplash Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе
Статьи
Pro
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый?
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона
Статьи

Согласно предыдущему договору, Сербия получала 1 тыс. куб. м газа за $270. Эту цену сам Вучич называл невероятной. Страны договорились о стоимости осенью прошлого года.

В апреле на фоне западных санкций из-за российской военной операции на Украине и роста цен на газ Вучич допускал, что Сербия будет платить за него от $450 до $619 при подсчете по нефтяной формуле.

Авторы
Теги
Жанна Антохина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
газ цена Александр Вучич Владимир Путин
Материалы по теме
Путин заверил Вучича в бесперебойных поставках газа в Сербию
Политика
ЕС разработает план на случай остановки поставок газа из России
Экономика
В Молдавии предложили повысить тарифы на газ из-за нестабильных цен
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter