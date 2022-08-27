Сербия объявила о готовности принять требования Косово по документам

Сербия готова разрешить использовать косовские документы, как того требовала Приштина, в случае гарантий, что это не будет расценено как признание независимости Косово. Вучич отметил, что ждет гарантий от ЕС

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Сербия готова из практических соображений согласиться на требования Косово разрешить выданные частично признанной республикой личные документы и автомобильные номера на основании принципа свободы передвижения. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции, передает RTS.

По его словам, согласие будет оформлено в виде «отказа от ответственности», который бы подразумевал, что Сербия при этом все еще не признает независимость Косово и решение не будет истолковано как отклонение от резолюции Совета Безопасности ООН № 1244».

Белград ожидает от Евросоюза гарантий того, что каждый проживающий в Лепосавиче или Грачанице серб (города на севере Косово. — РБК) сможет беспрепятственно въезжать и выезжать из Сербии с сербскими документами. По словам Вучича, сербские власти рассчитывают получить эти гарантии в ближайшие дни.

Власти Косово ввели запрет на выданные в Сербии личные документы и автомобильные номера в июле, эта мера стала ответной на аналогичный запрет по отношению к косовским документам в Сербии. Ситуация обострилась 31 июля, накануне вступления запрета в силу.

Белград тогда обвинил Приштину в подготовке операции против сербов, которые проживают на севере Косово, на границе Сербии и частично признанной республики, тем же вечером сработали сигналы воздушной тревоги, к пунктам пропуска был стянут спецназ, началось строительство баррикад. Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности в Косово, напомнили о готовности вмешаться в конфликт, если стабильность в регионе окажется под угрозой.

Косово отложило вступление закона в силу на месяц — до 1 сентября, последовавшие переговоры между Белградом и Приштиной закончились неудачей. «Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», — говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Власти Косово отмечали, что «пришло время» достигнуть соглашения о нормализации отношений между двумя сторонами, назвав осень 2022 года решающей в этом вопросе.

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