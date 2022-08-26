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Премьер Косово назвал осень «решающей» в вопросе отношений с Сербией

Премьер-министр Косово Альбин Курти: «пришло время» для нормализации отношений с Сербией

Косово и Сербия должны достигнуть соглашения о нормализации отношений, «время пришло», сказал премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти в интервью журналистам в Приштине, пишет Bloomberg.

«Мы должны прийти к соглашению — время пришло, [нужно сделать это, ] пока действует мандат нашего правительства. <...> Эта осень является решающей, чтобы понять, стоит ли нам быть оптимистичными», — сказал премьер.

По его мнению, у сторон конфликта нет альтернативы, кроме как уладить разногласия. Без этого, указал Курти, им будет проще стать членами ЕС, чего желают и Белград, и Приштина. Однако на каких условиях могло бы быть заключено соглашение, политик не уточнил. Премьер отметил, что участие в достижении договоренностей могли бы принять президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Курти указал, что его беспокоит позиция сербского президента Александра Вучича. Во-первых, сербский лидер «еще недостаточно дистанцировался от своего прошлого, когда он служил министром информации при покойном Слободане Милошевиче», считает косовский политик. Эту должность Вучич занимал в 1998-2000-х годах. Во-вторых, пояснил Курти, его волнует отказ Белграда присоединиться к западным санкциям против Москвы.

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Конфликт между Косово и Сербией (тогда еще она была частью Югославии) начался в 1990-х и перерос в военное столкновение, в которое в итоге вмешался Североатлантический альянс, начав в 1999-м бомбардировку Югославии.

В 2008-м Косово объявило о независимости от Сербии, но она не признала суверенитета республики и считает ее автономным краем в своем составе. Среди государств, признавших Косово, — США, Франция, Германия, Великобритания и др. Россия в числе многих других стран поддерживает территориальную целостность Сербии.

С момента объявления республикой независимости между Белградом и Приштиной неоднократно возникали критические конфликтные ситуации. В последний раз обострение случилось в конце июля-начале августа.

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Власти Косова собирались запретить выданные в Сербии личные документы и автомобильные номера. Когда возникла вероятность вооруженного конфликта из-за этого повода, Приштина решила отложить введение запрета до начала осени.

Как заявил Курти, он предполагает, что 1 сентября «будет спокойным, обычным днем», но если какое-то военное столкновение произойдет, то с ним справятся находящиеся в республике силы НАТО.

Вучич отмечал, что Сербия не намерена проводить в Косово военную операцию. Он указывал, что желает продолжения диалога и разрешения разногласий мирным путем.

Теги
Косово Сербия нормализация отношений
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