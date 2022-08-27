Захарова напомнила о российской поддержке Сербии в вопросе по Косово

Россия никогда не забудет, что Косово принадлежит Сербии, заявила представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

«Никогда», — написала она капслоком и добавила эмодзи флагов России и Сербии.

Так Захарова отреагировала на слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о необходимости забыть о том, что Косово — это Сербия, которые он сказал после переговоров со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком в Белграде.

«Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — заявил дипломат в интервью каналу N1.

Он объяснил, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией очень важно для евроатлантического сообщества и для светлого будущего самого региона.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Республику признали 92 государства — члена ООН, включая США и большинство стран Евросоюза, однако позже 16 государств отозвали свое признание.

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Сербия не признает независимость Косово и считает его частью своей территории. Это положение закреплено в конституции страны. Из европейских стран, не считая Сербии, Косово не признают Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания. Также Косово не признают Россия, Китай и Иран. Основное население Косово — албанцы, однако в Северном Косово большинство составляют сербы.