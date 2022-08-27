Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия Политика, 04:47
Bloomberg назвал сроки договоренности по ядерной сделке с Ираном Политика, 04:41
США закупят ЗРК NASAMS для Украины на сумму $182 млн Политика, 04:22
Прах актрисы «Зведного пути» Нишель Николс отправят на солнечную орбиту Технологии и медиа, 03:34
Участники конференции по ядерному оружию не согласовали итоговый документ Политика, 03:29
Зеленский сообщил об экспорте 1 млн т зерна в рамках продуктовой сделки Политика, 03:04
«Энергоатом» сообщил о подключении к сети второго энергоблока ЗАЭС Политика, 02:49
США назначат посла по особым поручениям в Арктике Политика, 02:27
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Главу Института подготовки юридических кадров СБУ заподозрили в госизмене Политика, 02:18
МВФ призвал Центробанки мира жестко бороться с инфляцией в течение 5 лет Экономика, 01:59
Чехия cозовет экстренную встречу министров энергетики стран ЕС Экономика, 01:34
В RCC назвали имя вероятного соперника для победившего Шлеменко бойца Спорт, 01:00
Госдеп США попросил Россию освободить осужденного на 14 лет экс-дипломата Политика, 00:50
Захарова напомнила о российской поддержке Сербии в вопросе по Косово Политика, 00:33
Политика ,  

Bloomberg назвал сроки договоренности по ядерной сделке с Ираном

Bloomberg: США и Иран могут через несколько недель договориться по ядерной сделке
Вашингтону и Тегерану понадобится несколько недель, чтобы устранить ключевые разногласия: речь идет о международном расследовании прошлой деятельности Ирана в ядерной области и гарантиях на случай выхода США из соглашения
Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP
Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

США и Иран пока не пришли к соглашению по ключевым деталям сделки по иранской ядерной программе, для того, чтобы урегулировать разногласия, им может понадобиться несколько недель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров Вашингтона и Тегерана.

Как пишет агентство, после того как Евросоюз сделал «окончательное» предложение по возобновлению сделки, которое подразумевает ослабление санкций в отношении Ирана, стороны максимально приблизились к тому, чтобы перезапустить соглашение.

Однако, сообщают источники, США и Иран пока не могут прийти к договоренности. Споры идут из-за международного расследования происхождения следов урана на ряде объектов Ирана, которое Тегеран потребовал закрыть. Еще один вопрос, вызывающий разногласия — призыв к Вашингтону предоставить гарантии на случай, если США решат выйти из сделки, как в 2018 году это сделал экс-президент Дональд Трамп.

Как возобновление иранской ядерной сделки скажется на России
Политика
Фото: Ahmad Halabisaz / Zuma / ТАСС

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году, его подписали Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай. Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана. После выхода США из соглашения в 2018 году Иран в стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

С тех пор в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД. Очередной раунд прошел в австрийской столице в начале августа, на них координатор от ЕС предложил финальный вариант сделки, который сторонам необходимо подписать в случае согласия. По данным Politico, в ответе, который Брюсселю передал Тегеран, говорится о нерешенных вопросах в области санкций и предоставления гарантий, связанных с экономическим сотрудничеством. 

20 августа источники CNN сообщили, что Иран согласился смягчить требования для возобновления сделки: в частности, Тегеран больше не призывает к снятию санкций Вашингтона в отношении Корпуса стражей исламской революции (с 2017 года спецподразделение ВС Ирана находится в санкционном списке США, который подразумевает, что организация осуществляет террористическую деятельность либо оказывает поддержку террористам).

Читайте на РБК Pro
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Инструкции
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи
Pro
«Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию»
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании
Кейсы
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Иран ядерная сделка СВПД
Материалы по теме
CNN узнала о смягчении требований Ирана для восстановления ядерной сделки
Политика
Макрон счел возможным возобновление ядерной сделки с Ираном
Политика
В США заявили о приближении к финишу в вопросе «ядерной сделки» с Ираном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter