Bloomberg назвал сроки договоренности по ядерной сделке с Ираном

Bloomberg: США и Иран могут через несколько недель договориться по ядерной сделке

Вашингтону и Тегерану понадобится несколько недель, чтобы устранить ключевые разногласия: речь идет о международном расследовании прошлой деятельности Ирана в ядерной области и гарантиях на случай выхода США из соглашения

Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

США и Иран пока не пришли к соглашению по ключевым деталям сделки по иранской ядерной программе, для того, чтобы урегулировать разногласия, им может понадобиться несколько недель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров Вашингтона и Тегерана.

Как пишет агентство, после того как Евросоюз сделал «окончательное» предложение по возобновлению сделки, которое подразумевает ослабление санкций в отношении Ирана, стороны максимально приблизились к тому, чтобы перезапустить соглашение.

Однако, сообщают источники, США и Иран пока не могут прийти к договоренности. Споры идут из-за международного расследования происхождения следов урана на ряде объектов Ирана, которое Тегеран потребовал закрыть. Еще один вопрос, вызывающий разногласия — призыв к Вашингтону предоставить гарантии на случай, если США решат выйти из сделки, как в 2018 году это сделал экс-президент Дональд Трамп.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году, его подписали Иран, США, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай. Государства — участники сделки договорились не вводить против Тегерана санкции в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия, ограничение на степень обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана. После выхода США из соглашения в 2018 году Иран в стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

С тех пор в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД. Очередной раунд прошел в австрийской столице в начале августа, на них координатор от ЕС предложил финальный вариант сделки, который сторонам необходимо подписать в случае согласия. По данным Politico, в ответе, который Брюсселю передал Тегеран, говорится о нерешенных вопросах в области санкций и предоставления гарантий, связанных с экономическим сотрудничеством.

20 августа источники CNN сообщили, что Иран согласился смягчить требования для возобновления сделки: в частности, Тегеран больше не призывает к снятию санкций Вашингтона в отношении Корпуса стражей исламской революции (с 2017 года спецподразделение ВС Ирана находится в санкционном списке США, который подразумевает, что организация осуществляет террористическую деятельность либо оказывает поддержку террористам).