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Отравление Навального ,  
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Главы МИД ЕС обсудят отношения с Россией из-за отравления Навального

Главы МИД входящих в ЕС государств 27 и 28 августа проведут неформальную встречу в Берлине. Среди главных тем будут отношения с Россией после инцидента с Навальным. Ранее ЕС потребовал провести открытое расследование случившегося
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Getty Images)

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Берлине обсудят отношения с Россией в контексте случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приведены на сайте Евросоюза.

«Мы собираемся поговорить об отношениях с Россией, что также является сложным вопросом, особенно после предполагаемого отравления оппозиционного лидера [Алексея Навального]», — сказал он.

По словам Борреля, другими важными темами на встрече станут ситуация в Белоруссии, в том числе санкции ЕС против нее, которые планируется утвердить позже, а также очередные трения между Турцией и Грецией. Неформальные переговоры европейских дипломатов пройдут в Берлине 27 и 28 августа.

Ранее ЕС потребовал от России провести открытое расследование по делу Навального. Боррель назвал произошедшее покушением и заявил, что виновные должны быть наказаны. «Предварительные результаты обследования в клинике «Шарите» показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. <...> Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального», — заявил он.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находится в коме.

Соратники Навального утверждали, что он был отравлен, и заявили, что это связано с его политической деятельностью. Российские врачи версию с отравлением исключили.

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Через два дня Навального доставили на лечение в клинику «Шарите» в Берлин. Ее специалисты объявили, что клиническая картина указывает на отравление соединением из класса ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не назвали. К ингибиторам холинэстеразы в том числе относятся фосфороорганические соединения, среди которых есть боевые отравляющие вещества, такие как зарин, зоман и «Новичок».

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В Кремле причастность к случившемуся опровергли. «Нам не хотелось бы этого — раз. Для этого нет никакой причины — два. Мы категорически против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, называл отравлением то, что пока не подтверждено как отравление», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Алексей Навальный, Евросоюз
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