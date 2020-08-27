Главы МИД ЕС обсудят отношения с Россией из-за отравления Навального

Главы МИД входящих в ЕС государств 27 и 28 августа проведут неформальную встречу в Берлине. Среди главных тем будут отношения с Россией после инцидента с Навальным. Ранее ЕС потребовал провести открытое расследование случившегося

Жозеп Боррель (Фото: Getty Images)

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Берлине обсудят отношения с Россией в контексте случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приведены на сайте Евросоюза.

«Мы собираемся поговорить об отношениях с Россией, что также является сложным вопросом, особенно после предполагаемого отравления оппозиционного лидера [Алексея Навального]», — сказал он.

По словам Борреля, другими важными темами на встрече станут ситуация в Белоруссии, в том числе санкции ЕС против нее, которые планируется утвердить позже, а также очередные трения между Турцией и Грецией. Неформальные переговоры европейских дипломатов пройдут в Берлине 27 и 28 августа.

Ранее ЕС потребовал от России провести открытое расследование по делу Навального. Боррель назвал произошедшее покушением и заявил, что виновные должны быть наказаны. «Предварительные результаты обследования в клинике «Шарите» показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. <...> Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального», — заявил он.