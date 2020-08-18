МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями

По словам заместителя министра иностранных дел, угрозы санкциями без предложений сотрудничества с ЕС могут подтолкнуть Белоруссию к укреплению сотрудничества с Россией

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Власти Евросоюза и входящих в него стран должны не просто осудить действия нынешнего руководства Белоруссии, но и дать понять, что у Минска есть возможность наладить сотрудничество с Европой. Об этом заявил в интервью Польскому агентству печати замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

По словам замминистра, одни лишь угрозы введением санкций без открытия перед Минском альтернативного пути может лишь ухудшить ситуацию, подтолкнув Белоруссию к укреплению сотрудничества с Россией.

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«Ограничиваясь санкциями и не предоставляя другой перспективы, мы рискуем загнать Белоруссию еще дальше в сферу российского влияния. Белорусы должны иметь возможность сами выбрать свой путь развития, наша роль — предложить им реальный выбор», — пояснил Яблоньский.

Замглавы МИДа отметил, что «жесты в политике чрезвычайно важны», а потому в Варшаве рассчитывают на то, что ЕС дружно осудит насилие в Белоруссии и фальсификации на выборах и призовет к организации нового голосования. Однако предложения ЕС по урегулированию конфликта в стране, по словам Яблоньского, должны быть подкреплены открытием для Минска «реальной перспективы» сотрудничества с ЕС при условии согласия властей на изменение своей политики.