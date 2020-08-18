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МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями

По словам заместителя министра иностранных дел, угрозы санкциями без предложений сотрудничества с ЕС могут подтолкнуть Белоруссию к укреплению сотрудничества с Россией
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Власти Евросоюза и входящих в него стран должны не просто осудить действия нынешнего руководства Белоруссии, но и дать понять, что у Минска есть возможность наладить сотрудничество с Европой. Об этом заявил в интервью Польскому агентству печати замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

По словам замминистра, одни лишь угрозы введением санкций без открытия перед Минском альтернативного пути может лишь ухудшить ситуацию, подтолкнув Белоруссию к укреплению сотрудничества с Россией.

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«Ограничиваясь санкциями и не предоставляя другой перспективы, мы рискуем загнать Белоруссию еще дальше в сферу российского влияния. Белорусы должны иметь возможность сами выбрать свой путь развития, наша роль — предложить им реальный выбор», — пояснил Яблоньский.

Замглавы МИДа отметил, что «жесты в политике чрезвычайно важны», а потому в Варшаве рассчитывают на то, что ЕС дружно осудит насилие в Белоруссии и фальсификации на выборах и призовет к организации нового голосования. Однако предложения ЕС по урегулированию конфликта в стране, по словам Яблоньского, должны быть подкреплены открытием для Минска «реальной перспективы» сотрудничества с ЕС при условии согласия властей на изменение своей политики.

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Александр Лукашенко

По словам замминистра, конкретное предложение о сотрудничестве Белоруссии с Европой — это единственный способ побудить официальный Минск, а возможно, и самого Александра Лукашенко начать переговоры с оппозицией.

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«Чтобы и оппозиция, и власти увидели, что у Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — пояснил Яблоньский.

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Гитанас Науседа

13 августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что в случае отказа Минска принять план мирного урегулирования ситуации в отношении страны могут быть введены санкции.

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По данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов, его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов. После объявления предварительных итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 


14 августа Тихановская объявила о запуске процедуры создания координационного совета, который должен обеспечить передачу ей власти в стране, а 17 августа заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Польшая, Белоруссия, санкции
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