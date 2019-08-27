Макрон выступил за переосмысление отношений России и Франции

По словам президента республики, Франции нужно «перетасовать карты» в отношениях с Россией. Ранее французский лидер объявил о планах провести в сентябре встречу в «нормандском формате»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижу нужно переосмыслить свои отношения с Москвой, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

«Я искренне убежден, что также нужно основательно перетасовать карты, установить искренний и требовательный диалог с Россией», — сказал Макрон, выступая перед послами Франции в Париже. По его словам, это необходимо чтобы выработать общеевропейскую стратегию в отношении России.

Макрон сообщил, что в ближайшие дни состоится встреча в формате 2+2 с участием министров обороны и иностранных дел России и Франции. Эти переговоры, по замыслу Макрона, должны предшествовать встрече «нормандской четверки», которую он надеется провести в сентябре.

Президент Франции уже говорил, что они с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы предложить даты саммита президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Макрон добавил, что обсуждал это предложение с Москвой и Киевом.