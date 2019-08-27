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Акрон ₽5 600 (+18,54%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,25%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Политика ,  
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Макрон выступил за переосмысление отношений России и Франции
По словам президента республики, Франции нужно «перетасовать карты» в отношениях с Россией. Ранее французский лидер объявил о планах провести в сентябре встречу в «нормандском формате»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижу нужно переосмыслить свои отношения с Москвой, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

«Я искренне убежден, что также нужно основательно перетасовать карты, установить искренний и требовательный диалог с Россией», — сказал Макрон, выступая перед послами Франции в Париже. По его словам, это необходимо чтобы выработать общеевропейскую стратегию в отношении России.

Макрон сообщил, что в ближайшие дни состоится встреча в формате 2+2 с участием министров обороны и иностранных дел России и Франции. Эти переговоры, по замыслу Макрона, должны предшествовать встрече «нормандской четверки», которую он надеется провести в сентябре.

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Президент Франции уже говорил, что они с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы предложить даты саммита президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Макрон добавил, что обсуждал это предложение с Москвой и Киевом.

Сам Путин во время встречи с Макроном в августе назвал «нормадский формат» безальтернативным, отметив, что Россия будет поддерживать этот способ урегулирования конфликта на востоке Украины.

Зеленский также высказался за проведение встречи в «нормандском формате» в начале сентября: «В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел — во Франции. А там сам бог велел в сентябре».

Последняя встреча «нормандской четверки» прошла в 2016 году.

Авторы: Константин Нагаев, Влада Ольшанская
Теги: Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Владимир Путин
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