Зеленский обозначил желаемые сроки саммита «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с саммитом лидеров стран «нормандской четверки» не стоит тянуть и такую встречу стоит провести после переговоров на уровне министров иностранных дел, пишет газета «Коммерсантъ».

«В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел — во Франции. А там сам бог велел в сентябре. Я — за начало сентября», — ответил Зеленский на вопрос о возможной дате саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии.

По словам Зеленского, он поднимал тему переговоров в «нормандском формате» во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что в диалоге между сторонами возникла большая пауза.

В июле Зеленский предлагал Путину изменить формат переговоров и подключить к уже существующей «нормандской четверке» США и Великобританию. В российском МИД в ответ заявили, что не против расширения числа участников переговоров.