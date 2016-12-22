СМИ узнали о переброске нового вооружения на Хмеймим из-за активности США

На авиабазу Хмеймим переброшены ЗРК «Тор-М2», также усиливается российская эскадра в Средиземном море. Ранее появились сообщение о новом возможном ударе США по Сирии

ЗРК «Тор-М2» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Минобороны перебросило на авиабазу Хмеймим зенитные комплексы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, после предыдущего удара американской коалиции на авиабазу в дополнение к завезенным ранее системам ПВО была передислоцирована батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Кроме того, была увеличена эскадра российских боевых кораблей в Средиземном море. 25 августа два фрегата «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» —Черноморского флота направились из Севастополя для пополнения соединения ВМФ в Средиземном море. Совершая переход, корабли провели боевые учения. 16 августа малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек» также вышел из Севастополя для усиления эскадры в Средиземном море. Корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр». 11 августа впервые в этом году в Средиземное море зашли корабли Северного флота — большой противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов»​.

В понедельник, 27 августа, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в Средиземное море зашел американский эсминец Ross, оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк». В Персидском заливе также находится эсминец The Sullivans, несущий 56 «Томагавк».

​Российское военное ведомство утверждает, что в ближайшее время в Сирии боевики предпримут попытку инсценировки химической атаки. «Провокацимя» станет поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по Сирии, считают в Минобороны России. В Вашингтоне, напротив, заявляют, что к применению химического оружия готовятся войска президента Сирии Башара Асада. В случае применения ими химоружия США нанесут удар по стране, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники.

Во время химатаки в Восточной гуте в апреле 2018 года Минобороны России также заявляло, что это была провокация боевиков, США, наоборот, утверждали, что за применением химоружия стоят правительственные войска.