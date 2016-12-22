ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,23 66,07 EUR Нал. 79,43 77,19 USD Бирж. 67,64 +0,54 EUR Бирж. 78,99 +1,04 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6756,10 +106,10 IMOEX 2312,93 +1,45% RTSI 1084,13 +1,85% Brent 75,78 -0,41% DJIA 26047,73 +1,00% Nasdaq 8018,21 +0,91%
В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву
Лента новостей
МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении 20:31, Политика В Минюсте объяснили отказ зарегистрировать партию «Россия будущего» 20:16, Политика В МИДе не исключили зеркального ответа на санкции США против физлиц 20:11, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 20:05, РБК и Microsoft Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины 19:48, Политика Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября 19:41, Политика В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву 19:34, Политика В Крыму произошел выброс неизвестного вещества 19:33, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 19:20, РБК и Сбербанк Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА 19:16, Политика «Миротворец» обвинил основателя Pink Floyd в антиукраинской пропаганде 19:14, Политика В МИД Украины заявили о сохранении соглашения об Азовском море с Россией 18:51, Политика Суд отклонил первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram 18:48, Общество В Волгоградской области завели дело за нападение на сотрудников колонии 18:40, Общество Луис Адриано пропустит три матча «Спартака» в Лиге Европы 18:32, Спорт Глава МИД Австрии упала в обморок на Европейском форуме 18:29, Политика Как Путин провел выходные в Туве с Бортниковым и Шойгу 18:26, Фотогалерея  Глава Минэнерго не увидел риска повышения цен на бензин в 2019 году 18:25, Экономика Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 18:20, РБК и Сбербанк Стоит ли продавать EOS: токен подорожал до $5,2 18:19, Крипто В посольстве назвали новые ограничения США «санкционной лихорадкой» 18:18, Политика ЦБ выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold 18:16, Финансы FT узнала о решении «Сибура» по IPO к концу сентября 18:04, Бизнес Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля 18:03, Экономика Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Белоруссию 17:57, Общество Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год 17:55, Политика Депутат от КПРФ пожаловался Чайке на проверку «дела «Нового величия» 17:50, Общество Бизнесмены из списка Титова ответили на отказ в прощении 17:45, Бизнес
В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву
Пожар в Кемерово, 19:34
0
В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву
После встречи с врио главы региона Сергеем Цивилевым президент позвонил бывшему губернатору Аману Тулееву и поинтересовался состоянием его здоровья
Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин позвонил бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Как рассказал Песков, звонок состоялся после встречи Путина с врио главы региона Сергеем Цивилевым. Президент справился о состоянии здоровья Тулеева и пожелал ему «всего самого доброго».

Тулеев возглавлял Кузбасс почти 21 год и был одним из губернаторов-долгожителей. Он подал в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. ТЦ сгорел 25 марта. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок.

Губернатор со стажем: как строилась политическая карьера Амана Тулеева Еще 9 фото
Фотогалерея

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этому делу проходят более десяти человек, в том числе гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок. Затем было возбуждено еще одно дело о халатности. По нему проходят начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин и сотрудники регионального управления МЧС.

До того как возглавить регион, Цивилев около месяца проработал вице-губернатором Кемеровской области. Источник РБК в Совете Федерации до пожара в «Зимней вишне» говорил, что Цивилев сменит Тулеева после президентских выборов 18 марта.

Прощание с жертвами пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Досрочные выборы главы Кузбасса состоятся 9 сентября, «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Цивилева.

Тулеев после отставки стал главой Совета народных депутатов Кемеровской области. Вскоре после этого он заявил, что планирует уйти из политики: по его словам, «смысла нет в политике оставаться». Бывшему губернатору 74 года.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Аман Тулеев
Главное
Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля Экономика
Материалы по теме
В Кемерово полностью снесли сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» Общество
Суд признал законным снятие ареста с ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter