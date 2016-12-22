В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву

После встречи с врио главы региона Сергеем Цивилевым президент позвонил бывшему губернатору Аману Тулееву и поинтересовался состоянием его здоровья

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин позвонил бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Как рассказал Песков, звонок состоялся после встречи Путина с врио главы региона Сергеем Цивилевым. Президент справился о состоянии здоровья Тулеева и пожелал ему «всего самого доброго».

Тулеев возглавлял Кузбасс почти 21 год и был одним из губернаторов-долгожителей. Он подал в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. ТЦ сгорел 25 марта. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок.

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этому делу проходят более десяти человек, в том числе гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок. Затем было возбуждено еще одно дело о халатности. По нему проходят начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин и сотрудники регионального управления МЧС.

До того как возглавить регион, Цивилев около месяца проработал вице-губернатором Кемеровской области. Источник РБК в Совете Федерации до пожара в «Зимней вишне» говорил, что Цивилев сменит Тулеева после президентских выборов 18 марта.

Досрочные выборы главы Кузбасса состоятся 9 сентября, «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Цивилева.

Тулеев после отставки стал главой Совета народных депутатов Кемеровской области. Вскоре после этого он заявил, что планирует уйти из политики: по его словам, «смысла нет в политике оставаться». Бывшему губернатору 74 года.