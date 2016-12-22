Тулеев объявил о скором уходе из политики

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев, который сейчас возглавляет областной парламент, вскоре намерен уйти из политики. Он сообщил, что не пойдет в сентябре на региональные выборы, а идти в Совет Федерации тоже не хочет

Аман Тулеев (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который покинул этот пост после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», а потом занял пост спикера облсовета, планирует уйти из политики. Об этом он заявил в интервью кузбасскому телеканалу ТВМ.

«Я устал от этой политики, от этой грязи, от этой лжи... Честно говоря, не хочу и смысла нет в политике оставаться», — сказал Тулеев, которому в мае исполнится 74 года.

Он отметил, что не будет участвовать в выборах в областной совет, который сейчас возглавляет (новый состав регионального парламента будет избран в единый день голосования в сентябре). ​

«Я очень благодарен нашим депутатам. Низкий поклон, областной совет. Но не мое это... Я же ведь практик, хозяйственник, реалист... А депутаты — особые люди. Нужно иметь терпение: бесконечные эти законы, пункт «А», пункт «Зю»... И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить. Но у тебя душа должна к этому лежать. А я промышленник, что с этим сделаешь. Я на железной дороге все время работал и губернатором», — сказал Тулеев.

На вопрос, не собирается ли он продолжить работу в Совете Федерации, политик ответил, что не хочет переезжать в столицу. «Ну, не хочу я в Москву. Не лежит душа. Жена — вообще в обморок, когда о Москве речь идет... Не по мне это», — отметил он.

Об отставке с поста губернатора ​Тулеев объявил 1 апреля. Это произошло через неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого, по последним уточненным данным, погибли 60 человек.

10 апреля Совет народных депутатов Кемеровской области избрал Тулеева своим спикером.

Как сообщил тогда РБК высокопоставленный федеральный чиновник, в Кремле исходят из того, что Тулеев «не будет принимать никакого участия в управлении регионом», а его назначение на пост спикера облсовета является «почетной отставкой».

А 12 апреля президиум генсовета «Единой России» отклонил просьбу кузбасского отделения партии о проведении праймериз перед осенними выборами в регионе по закрытой модели. Как пояснил РБК источник в партии, Тулееву​, если он захочет участвовать в выборах, придется пройти через процедуру праймериз. А чтобы возглавить список «Единой России», ему на праймериз ​нужно победить.