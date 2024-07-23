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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила об ответе на передачу Киеву доходов от активов России

Захарова: Москва жестко ответит на передачу Киеву доходов от активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Россия жестко ответит в случае перечисления доходов от российских активов Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на вопрос «Известий».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что первое отчисление из прибыли от замороженных резервов России перечислят Еврокомиссии в первую неделю августа.

По словам представителя российского МИДа, западные страны почувствуют ответ Москвы на эти действия.

«В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать. Естественно, будем действовать в национальных интересах, но они это почувствуют, и я думаю, что они это знают», — цитирует газета Захарову.

Боррель назвал дату первого перевода ЕК доходов от активов России
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После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России как в виде денежных средств, так и ценных бумаг. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

По словам Борреля, в рамках первого транша Еврокомиссия получит из доходов активов Москвы €1,4 млрд. Эти средства отправят на закупки для Украины, в том числе средств противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии, отметил дипломат. Ранее бельгийский депозитарий Euroclear сообщил, что осуществит первый перевод прибыли от российских в Европейский фонд для Украины уже в июле. Сумма перевода составит €1,55 млрд.

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Мария Захарова МИД российские активы Военная операция на Украине
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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