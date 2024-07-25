Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами

Регулирующий орган Еврокомиссии заявил о прямом запрете на участие граждан и юрлиц ЕС в российском обмене активами. Запрет там объяснили наличием в цепочке Национального расчетного депозитария, находящегося под санкциями ЕС и США

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, которую предложила Россия, говорится в разъяснениях Генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), которые опубликовала Европейская комиссия.

«Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме «обмена активами» из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)», — говорится в ответе директората на вопрос о том, могут ли лица из ЕС принять участие в российской схеме активов между инвесторами.

НРД находится в санкционном списке ЕС с июня 2022 года, поэтому взаимодействие с ним невозможно, следует из разъяснений. «Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие и удерживаемые или контролируемые НРД, должны быть заморожены, и никакие средства или экономические ресурсы не могут быть доступны этому (обмену. — РБК), прямо или косвенно», — указано в разъяснениях.

Из опубликованного документа следует, что Еврокомиссии известно о наличии схемы обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. «Эта схема позволяет российским розничным инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, которые в настоящее время заморожены на счетах НРД в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, на заблокированные в России средства «недружественных» инвесторов на счетах типа С», — описывается суть обмена в разъяснениях, подготовленных директоратом.

Сделки по обмену активами между российскими и иностранными инвесторами должны пройти 12 августа 2024 года, сообщал организатор этого обмена — брокер «Инвестиционная палата». Хотя первоначально планировалось, что заявки от нерезидентов будут принимать до 5 июля, расчеты по сделкам проведут до 29 июля. Сроки были продлены «по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов», объясняли в «Инвестиционной палате».

Российские инвесторы предложили к выкупу активы на общую сумму 35 млрд руб., сообщал организатор. В обмене могут участвовать частные инвесторы с активами, оцениваемыми до 100 тыс. руб. Всего было подано на продажу порядка 2,5 тыс. наименований активов, большая часть из них — акции и депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов (например, акции Alphabet, Tesla и Microsoft), отмечали в «Инвестиционной палате».

РБК направил запрос в Минфин, Банк России и «Инвестиционную палату».