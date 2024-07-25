Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами
Физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, которую предложила Россия, говорится в разъяснениях Генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), которые опубликовала Европейская комиссия.
«Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме «обмена активами» из-за участия НРД (Национальный расчетный депозитарий)», — говорится в ответе директората на вопрос о том, могут ли лица из ЕС принять участие в российской схеме активов между инвесторами.
НРД находится в санкционном списке ЕС с июня 2022 года, поэтому взаимодействие с ним невозможно, следует из разъяснений. «Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие и удерживаемые или контролируемые НРД, должны быть заморожены, и никакие средства или экономические ресурсы не могут быть доступны этому (обмену. — РБК), прямо или косвенно», — указано в разъяснениях.
Из опубликованного документа следует, что Еврокомиссии известно о наличии схемы обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. «Эта схема позволяет российским розничным инвесторам подавать предложения об обмене западных ценных бумаг, которые в настоящее время заморожены на счетах НРД в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, на заблокированные в России средства «недружественных» инвесторов на счетах типа С», — описывается суть обмена в разъяснениях, подготовленных директоратом.
Сделки по обмену активами между российскими и иностранными инвесторами должны пройти 12 августа 2024 года, сообщал организатор этого обмена — брокер «Инвестиционная палата». Хотя первоначально планировалось, что заявки от нерезидентов будут принимать до 5 июля, расчеты по сделкам проведут до 29 июля. Сроки были продлены «по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов», объясняли в «Инвестиционной палате».
Российские инвесторы предложили к выкупу активы на общую сумму 35 млрд руб., сообщал организатор. В обмене могут участвовать частные инвесторы с активами, оцениваемыми до 100 тыс. руб. Всего было подано на продажу порядка 2,5 тыс. наименований активов, большая часть из них — акции и депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов (например, акции Alphabet, Tesla и Microsoft), отмечали в «Инвестиционной палате».
РБК направил запрос в Минфин, Банк России и «Инвестиционную палату».
Указ президента об обмене активами был подписан в ноябре 2023 года. В нем говорится, что инвесторы из России смогут продать свои заблокированные иностранные ценные бумаги на сумму не более 100 тыс. руб. нерезидентам. Нерезиденты для покупки этих бумаг могут использовать средства со счетов типа С (на эти счета приходят выплаты по российским ценным бумагам, принадлежащим иностранцам). Деньги со счетов типа С нельзя вывести и свободно использовать, но с их помощью можно проводить обязательные платежи — штрафы, комиссии за ведение счетов и другие. Для исполнения механизма обмена российские власти готовы разморозить часть средств на счетах типа С, также иностранцам разрешат вывести все выкупленные у россиян активы без получения согласований на российской стороне. Но иностранцам могут понадобиться разрешения на участие в процедуре от их регулирующих органов, отмечал ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
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