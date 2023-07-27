Байден приказал передать МУС данные о действиях России на Украине

Байден, преодолев «сопротивление» Пентагона, приказал своей администрации передать сведения о действиях России на Украине в МУС. Россия, так же как и США, юрисдикцию суда не признает и называет его решения ничтожными

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Президент США Джо Байден приказал своей администрации передать данные о том, что США считают военными преступлениями России на Украине, Международному уголовному суду (МУС), сообщают Reuters и The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает газета, решение Байдена «сигнализирует о серьезном сдвиге в американской политике» и положит конец «многомесячному сопротивлению со стороны чиновников Пентагона». По данным NYT, в оборонном ведомстве опасались, что передача данных по России может создать прецедент, который откроет дорогу суду для уголовного преследования американских военных.

МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Украина, Россия и США подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали этот документ. В середине марта МУС выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле решение суда назвали ничтожным.

О начале расследования возможных преступлений всех сторон конфликта на Украине главный прокурор МУС Карим Хан сообщил в феврале 2022 года, вскоре после начала российской военной операции. С тех пор западные страны неоднократно обвиняли Россию в совершении военных преступлений, а Москва предъявляла аналогичные обвинения в адрес Украины и ее союзников.

Параллельно с расследованием МУС Украина и страны ЕС начали обсуждать возможность создания специализированной судебной структуры. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине. Она указала, что этот орган должен быть создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров ЕС. Украина инициативу поддержала, однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще в декабре говорил, что в ЕС по этому поводу дискуссия продолжается.

Российское Минобороны настаивает, что в ходе военной операции армия наносит удары только по военной инфраструктуре Украины, а гражданским объектам и мирным жителям ничего не угрожает. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к гибели мирных жителей, в том числе в городе в Буча Киевской области, называя кадры оттуда провокацией. За то время, пока они контролировали Бучу, «ни один местный житель не пострадал», утверждает ведомство.