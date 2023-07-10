Посольство заявило о признании США в совершении военных преступлений

Соединенные Штаты фактически признались в совершении военных преступлений на Украине, одобрив передачу Киеву кассетных боеприпасов, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Обратили внимание на высказывания директора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Джона Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане», — говорится в заявлении посольства.

В ведомстве также отметили, что логика действий американской администрации на Украине сводится к принципу «хуже уже не будет», а руками украинцев США готовы уничтожать все, что находится вдали от их собственных территорий.

«Ради чего это делается? Только ради несбыточной мечты о стратегическом поражении Российской Федерации, которая защищает свой народ и свою землю», — заключили в диппредставительстве.

США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы накануне, 7 июля. Как пояснял Кирби, это решение связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов ВСУ. Он добавил, что в США «внимательно относятся к опасениям по поводу пострадавших среди гражданского населения и неразорвавшихся боеприпасов», при этом допустив возможный ущерб среди мирных жителей из-за использования кассетных бомб.

Кроме Германии против поставок кассетных боеприпасов выступили Испания, Великобритания, Канада и ООН. В российском МИДе, комментируя поставки кассетных боеприпасов, заявили, что такое решение Вашингтона нацелено на максимальное затягивание конфликта и войну до «последнего украинца».