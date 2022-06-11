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Адвокат Бута предложил «самый честный» вариант его обмена

Зиссу заявил, что США невыгодно удерживать Бута, потому что это понизило бы шансы его обмена на кого-то из американцев в российских тюрьмах. Наиболее справедливым он назвал обмен россиянина на баскетболистку Грайнер
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: wr1 / Zuma / Global Look Press)

Российское правительство не должно «даже рассматривать» освобождение кого-либо из американских заключенных в стране, если в рамках следующего обмена Вашингтон не выдаст Москве предпринимателя Виктора Бута, считает адвокат последнего Стив Зиссу. Честнее всего было бы обменять Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в Москве по подозрению в контрабанде наркотиков, заявил Зиссу РБК.

«Ее преступление менее тяжкое по сравнению с [делом Пола] Уилана, которого обвиняют в шпионаже, — пояснил юрист. — Но в действительности американскими СМИ завладел ложный нарратив о том, что Бут — «торговец смертью», и лишь недавно некоторые американские журналисты начали писать правду о Викторе. Так что, возможно, Уилана включат [в обмен], хотя он отбыл очень малую часть наказания по сравнению с Виктором».

Зиссу заметил, что Бут отбывает наказание в американской тюрьме дольше, чем Грайнер, Уилан и Тревор Рид (осужден в России за насилие против полицейского) вместе взятые были лишены свободы в России. «Срок Виктора подойдет к концу через пять или шесть лет. В чем смысл держать его дальше, если [США] рискуют ничего не получить взамен? Эта логика не чужда и правительству США», — сказал адвокат.

Он добавил, что состояние здоровья Бута ухудшилось и «нет никакого оправдания» тому, что ему не оказывают необходимой медицинской помощи. «Можно предположить, что это попытка надавить на российское правительство, но доказательств у меня нет», — добавил Зиссу. Он пообещал добиваться соблюдения прав россиянина и обратиться в суд, если ему в ближайшее время не окажут помощь.

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Супруга Бута Алла рассказала РБК, что после того, как он заразился бактериальной инфекцией, они обращались в администрацию тюрьмы и к сотрудникам российского посольства в Вашингтоне, но реакции с американской стороны не последовало. «Инфекция стала распространяться настолько, что человека постоянно мучают боли, то есть это уже похоже просто на пытку болью, когда он не может спать, не находит себе места», — говорит супруга Бута. По ее словам, диагноз ее мужу до сих пор не поставили, его состояние сильно ухудшилось, поражена значительная часть кожного покрова.

Алле Бут ничего не известно о возможном обмене. «Надеюсь, что это произойдет, потому что есть все основания на это надеяться и думать, что это возможно. Потому что недавно мы видели, что Константин Ярошенко (российский пилот, осужденный в США за контрабанду кокаина, весной 2022 года его обменяли на американца Тревора Рида. — РБК) домой вернулся. Все-таки, видимо, работа по этому направлению ведется», — отметила она.

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Вашингтон начал расследовать деятельность Бута еще в 1990-х. В 2008 году его арестовали в Таиланде: Бута обвинили в попытке продать оружие колумбийским террористам, за которых себя выдали американские агенты. В 2010 году таиландские власти одобрили экстрадицию россиянина в США, где в 2012-м Бута приговорили к 25 годам тюрьмы. Бизнесмен не признал свою вину. Вашингтон несколько раз отказывал Москве в ответ на просьбы о депортации Бута.

Зиссу в феврале нынешнего года говорил, что Бут может выйти на свободу уже через шесть лет за хорошее поведение и после освобождения его должны депортировать в Россию.

В мае стало известно о проблемах со здоровьем у россиянина. Посольство в Вашингтоне обвинило американские власти в намеренном неоказании помощи Буту.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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