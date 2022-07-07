МИД посоветовал США воспринимать сигналы Москвы по аресту баскетболистки

Бриттни Грайнер (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

США стоит не вести переписку с арестованной американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, а прислушиваться к сигналам, поступающим из Москвы, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Помочь может не переписка такого рода, а серьезное восприятие американской стороной тех сигналов, которые они получали из России, из Москвы, по профильным каналам», — сказал он.

Рябков заявил, что шумиха в СМИ и социальных сетях мешают взаимодействию двух стран и не помогают «практическому решению вопроса»: «У нас есть давно сложившаяся форма обсуждения этих вопросов, и попытки американской стороны нагнетать в публичном пространстве, шуметь на публику нам понятны, они не помогают практическому решению вопроса» (цитата по ТАСС).

В ответ на вопрос о возможном обмене Грайнер на россиянина Виктора Бута, которого в США обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия и осудили на 25 лет, Рябков заявил, что властям «сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов».

Трудности связаны с попыткой Вашингтона «представить дело так, что правовая система функционирует только в США ну и, может быть, в группе стран американских сателлитов». Тот факт, что во всех остальных странах заключение становится «следствием нормального процесса судебного, заведомо отрицается», пояснил дипломат.

Говорить о каких-то дальнейших шагах нельзя, пока в России не будут завершены необходимые судебные процедуры, подытожил Рябков.

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Российские власти задержали двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер в московском аэропорту Шереметьево в феврале. В ее сумке нашли картриджи к вейпам, где была жидкость с гашишным маслом. Против баскетболистки завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств), по которой грозит до десяти лет тюрьмы. Спортсменка не стала оспаривать обвинение, она находится под арестом до 20 декабря.

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков называл арест баскетболистки законным и отказался считать ее заложницей.

5 июля Грайнер отправила письмо президенту США Джо Байдену, в котором просила помочь с ее освобождением. На следующий день глава государства прочитал письмо и позвонил ее жене Шерил и заверил ее, что «работает» над возвращением баскетболистки на родину.