Певица Дора из «списка запрещенных артистов» сообщила о переносе концерта

Дарья Шиханова должна была выступить в рамках фестиваля во «Флаконе» в Москве, но концерт перенесли на неопределенный срок. По данным «Фонтанки», певица фигурирует в списке артистов, чье выступление власти считают нежелательным

Дора (Фото: Дарья Шиханова / VK)

Певица Дора (Дарья Шиханова) сообщила, что ее концерт, который должен был пройти 27 июля на дизайн-заводе «Флакон» в Москве, перенесен на неопределенный срок. Об этом она написала в Stories в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Шиханова отметила, что выступление перенесли по причинам, независящим от нее и организатора, но не уточнила, по каким именно. Она добавила, что купленные билеты остаются действительными, и пообещала сообщить новую дату.

Выступление Доры должно было состояться в рамках фестиваля Summer Sound — серии летних концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Планировалось, что певица представит там новый альбом. Сейчас на сайте мероприятия говорится, что новая дата выступления будет скоро объявлена. На странице фестиваля во «ВКонтакте» не сообщается об отмене концерта Шихановой.

РБК обратился за комментарием к представителю певицы Доры и на дизайн-завод «Флакон».

В начале июля «Фонтанка» сообщила, что среди промоутеров распространен список артистов, чьи выступления власти страны признали нежелательными. В списке фигурировали более 30 артистов, в том числе и Шиханова. Певица ранее выступила против российской военной операции на Украине, заявив, что ее пугает происходящее, а в день начала боевых действий решила отложить выпуск нового альбома.

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По данным «Фонтанки», в списке «запрещенных артистов» оказались также музыканты Валерий Меладзе, Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров); певицы Manizha, Монеточка (Елизавета Гырдымова) и Гречка (Анастасия Иванова); группы ДДТ, «Аквариум», «Ногу свело!», «Машина времени», «Би-2», Little Big и Anacondaz, рэперы Face (Иван Дремин, внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и Алишер Моргенштерн (внесен в список физлиц-иноагентов) и другие. Большинство исполнителей выступили против военной операции; некоторые уехали из России и провели благотворительные выступления в поддержку Украины.

22 июля в Екатеринбурге по требованию властей отменили концерт Anacondaz, а на следующий день полицейские прервали выступление группы в Перми. Вскоре на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже, который состоится в августе, отменили концерты «Би-2» и ДДТ. Причину этого организаторы не назвали. Ранее группы уже сообщали о переносе выступлений, в том числе в Москве.

В Кремле заявили, что не знают о наличии черных списков российских артистов.