«Би-2» перенесла летние концерты в России

Участники группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник) (Фото: Антон Подгайко / ТАСС)

Группа «Би-2» перенесла концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле, которые должны были состояться летом этого года, на осень. Об этом группа сообщила во «ВКонтакте».

Также группа перенесла концерт в Москве, он пройдет 10 июня 2023 года.

«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот, — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — заявили в группе.

В «Би-2» добавили, что обязательно проведут все перенесенные концерты, приобретенные билеты остаются действительными, новые даты группа объявит позже.

В конце апреля концерт «Би-2» также был отменен в Омске. Музыканты обвинили в срыве концерта администрацию стадиона «Красная звезда», которая решила демонтировать декорации группы и не пускала зрителей в зал. В то же время первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что «Би-2» отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Он сказал, что группа завесила баннер «черным траурным полотном» тайно ночью и без согласования, а администрация сняла его. В «Би-2» заявляли, что черный «кабинет» вокруг сцены — часть декораций, которую устанавливают на всех концертах группы для «визуальной изоляции».

Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» с участием «Би-2», который должен был пройти 18 мая в Санкт-Петербурге, тоже не состоялся. По словам представителей группы, спектакль перенесли «по не зависящим от организатора причинам».