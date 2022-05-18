Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 16:05
«Причинение добра»: пять типичных ошибок компаний-благотворителей Социальная экономика, 16:40
Путин наградил президента Туркмении орденом Дружбы Политика, 16:35
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 16:34
Чемезов назвал сроки начала серийного производства Checkmate Политика, 16:26
«Би-2» перенесла летние концерты в России Общество, 16:21
FT узнала о блокировке Турцией переговоров о Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 16:17
«Формула-1» не стала искать замену отмененному Гран-при России Спорт, 16:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Курский губернатор сообщил о новом обстреле приграничного села Алексеевка Политика, 16:11
Акции «Ростелекома» выросли на 5% на фоне рекомендации по дивидендам Инвестиции, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:11
Турчак выступил против идеи Миронова об отмене осенних выборов Политика, 16:03
В России впервые возбудили дело из-за повторной дискредитации армии Политика, 16:02
В МГД решили сменить адрес посольства США на площадь Защитников Донбасса Политика, 16:01
Общество ,  
0 

«Би-2» перенесла летние концерты в России

Участники группы &laquo;Би-2&raquo; Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник)
Участники группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник) (Фото: Антон Подгайко / ТАСС)

Группа «Би-2» перенесла концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле, которые должны были состояться летом этого года, на осень. Об этом группа сообщила во «ВКонтакте».

Также группа перенесла концерт в Москве, он пройдет 10 июня 2023 года.

«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот, — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — заявили в группе.

В «Би-2» добавили, что обязательно проведут все перенесенные концерты, приобретенные билеты остаются действительными, новые даты группа объявит позже.

Концерт «Би-2» в Омске отменили из-за баннера с буквой Z
Политика
Александр Уман

В конце апреля концерт «Би-2» также был отменен в Омске. Музыканты обвинили в срыве концерта администрацию стадиона «Красная звезда», которая решила демонтировать декорации группы и не пускала зрителей в зал. В то же время первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что «Би-2» отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Он сказал, что группа завесила баннер «черным траурным полотном» тайно ночью и без согласования, а администрация сняла его. В «Би-2» заявляли, что черный «кабинет» вокруг сцены — часть декораций, которую устанавливают на всех концертах группы для «визуальной изоляции».

Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» с участием «Би-2», который должен был пройти 18 мая в Санкт-Петербурге, тоже не состоялся. По словам представителей группы, спектакль перенесли «по не зависящим от организатора причинам».

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Russell Boyce / Reuters «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети
Статьи
Pro
Фото: Mikhail Nilov / Pexels Спрос на российское ПО взлетел на 300%. Можно ли его удовлетворить
Прогнозы
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи

Материалы к статье
Теги
Би-2 отмена концертов концерты в России
Материалы по теме
Концерт «Би-2» в Омске отменили из-за баннера с буквой Z
Политика
В «Би-2» объяснили отмену концерта в Омске под баннером «Za президента»
Общество
В Петербурге перенесли спектакль с «Би-2» на фоне отмены концертов группы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter